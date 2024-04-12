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桃捷聯開案容積獎勵 議員籲提高

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導

桃園捷運土地開發案最高容積率760％，遠不及鄰近的新北960％，也不如台中和高雄，多位議員昨呼籲提高，讓更多地主願意參與聯合開發，捷運工程局長劉慶豐表示，預計一個月內完成專案報告，向市府爭取調高容積。

捷工局昨到議會工作報告，議員陳雅倫、李宗豪質詢表示，中央已同意捷運棕線綜合規畫，市府要拚年底動工，BRH03壽山高中等站雖然規畫聯合開發，但容積率最高才760%，無論比率和土地價值都遠不及鄰近的新北市，誘因低，不只地主參與意願低，企業建商考量成本也不想投資。

陳雅論說，希望捷運棕線的開發能創造民眾、地主和政府三贏，不要只想把人帶往雙北，也要把人帶入龜山、帶動地方發展。

議員許家睿指出，捷運綠線在八德的路線與延伸線也規畫聯開車站，捷運土地開發最高容積獎勵台中993%、新北960%、高雄860%，台北600%，新北、台北的地價遠比桃園高，新北的容積還高出桃園200個百分點，桃園確實有必要提高。

議員彭俊豪說，桃園容積率仍然不足，希望「有條件放寬」改為「無條件」，如機捷延伸線A23站周邊一塊土地將來是捷運站出口及機電設施，希望提高容積，吸引民眾一同參與聯開。

捷運局長劉慶豐答詢表示，桃園地主確實會因容積率不符期望排斥聯開，市府也關切這個問題，捷運局會做成專案向市長報告，希望修訂都市計畫法規提高容積，預計一個月內完成專案報告。

捷運 桃園

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