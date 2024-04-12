聽新聞
test
0:00 / 0:00

不如竹縣 桃市失能老人補助擬提高

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導

桃園市低收、中低收入戶家中若有65歲以上中重度失能老人需照養中心安置，市府提供每人每月2萬2千元安置補助費，議員孫韻璇發現台北市相關補助最低金額與桃園相同、最多可達2萬7千元，新竹縣2萬6千元也比桃園高，希望跟進；社會局表示，已著手研議明年調高1千到2千元，若加上每月實報實銷的醫療耗材費補助5千元，應與其他縣市福利差不多。

孫韻璇表示，龜山區有許多長照安置機構，部分機構與社會局合作，收置低收與中低收入戶家中的中重度失能老人，有時探訪慰問會聽到家屬反映補助不夠，有些服務必須自己另外加錢，對經濟狀況已經不好的他們來說，無疑是沉重負擔。

孫韻璇說，反觀鄰近縣市相關補助，台北市額度高，連新竹縣也比桃園市高，會送安置的家庭通常經濟也無法顧及，希望市府協助他們家中的年輕人照顧老人。

社會局指出，針對低收、中低收入戶家中有65歲以上失能老人，桃園除每人每月2萬2千元的安置補助，還有每月5千元的醫療耗材費補助，採實報實銷，若全部請滿，應與其他縣市補助差不多。

但孫韻璇說，醫療耗材費有指定項目才能核銷，內容多為維生耗材，或是緊急送醫的救護車車資，不一定每個人都需要，希望市府苦民所苦，放寬核銷項目，讓老人獲得更有品質的照護。

對此，社會局長陳寶民承諾編列明年度預算時討論調高安置補助費用。社會局表示，桃園去年中重度失能老人安置補助經費共編3億元，共863人申請，實際核撥2.27億餘元，今年度預算參考過往核撥情況，改編2.6億，評估經費應充足。

社會局指出，考量民生消費物價成長，社會局也研議調高安置補助，只是調高幅度還不確定，初步評估會增加1千元到2千元不等，還會再參考其他縣市做法調整。

低收入戶 新竹 桃園

延伸閱讀

每月2.2萬元不如台北、新竹 桃園研議調高失能老人安置補助

涉「拔蘿蔔」集體虐嬰 托嬰中心關閉粉專、致電稱「不便透露」

通車不到10年…竹縣中正大橋強震中受損 工務處：不影響通行

北市某托嬰中心爆集體虐嬰 社會局開罰4師8至20萬

相關新聞

進入關鍵時刻！支持余文忠補選苗栗市長 韓國瑜：武當派後發優勢

苗栗市長補選已到選前關鍵時刻，國民黨候選人余文忠今天傍晚在苗栗市玉清宮廣場辦大型的團結之夜造勢晚會，邀來立法院長韓國瑜 ...

不如竹縣 桃市失能老人補助擬提高

桃園市低收、中低收入戶家中若有65歲以上中重度失能老人需照養中心安置，市府提供每人每月2萬2千元安置補助費，議員孫韻璇發...

桃捷聯開案容積獎勵 議員籲提高

桃園市捷運土地開發案最高容積率760％，遠不及鄰近的新北960％，也不如台中和高雄，多位議員昨呼籲提高，讓更多地主願意參...

串聯桃竹60公里 雙新自行車道啟用

連結桃園市新屋區和新竹縣新豐鄉的「雙新自行車道」，昨由桃園市長張善政及新竹縣長楊文科共同啟用，正式串聯桃竹自行車道長達6...

竹縣中正大橋震損 不影響通行

新竹縣往來芎林鄉與竹東鎮的中正大橋，受花蓮大地震影響，橋面由右岸向左岸水平擠壓，造成左岸水泥護欄破碎，右岸橋頭伸縮縫出現...

苗栗市長補選／余文忠、徐筱菁大咖相挺 林志豪獨自拜票

苗栗市長補選明天投票，3選將各自全力衝刺。國民黨候選人余文忠昨晚在玉清宮廣場辦大型團結晚會，邀立法院長韓國瑜、黨主席朱立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。