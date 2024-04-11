新竹縣市整合平台談合作 共商新竹輕軌、加強空汙通報

新竹縣市整合溝通平台定期開會，今天在新竹市政府舉行第5次幕僚長會議，會議共商大新竹輕軌、推動共享機車、經國橋改善等重要交通議題，今天也新增加強空汙通報、運動場資源共享、聯合訂定公有耕地折徵代金標準等合作事項，強化縣市合作。

今天的新竹縣市整合溝通平台幕僚長會議由新竹市秘書長張治祥與新竹縣秘書長李安妤各率雙方團隊討論，持續列管5案包含共乘平台服務、大新竹輕軌、庇護工場聯合行銷、漁港清淤及漂沙整治、竹港段土地都審等議題，另也新增7項合作議題，涵蓋交通、環保、地政、觀光及運動推廣等面向。

地方關切的大新竹輕軌，目前正由新竹市政府主政共同研商路網整合，預計2025年第1季向交通部提出可行性研究報告，加速實現「桃竹苗大矽谷計畫」。縣市政府也持續討論經國大橋交通改善對策、公告共享機車試辦計畫，藉此強化公共運輸的便利性。

由於日前才剛發生新豐垃圾掩埋場火警，造成新竹縣市空汙拉警報，今天整合溝通平台也討論此類廣域火災案件發生，常伴隨大範圍空氣汙染或異味，雙方將加強縣市消防局溝通聯繫，在第一時間接獲民眾通報火警時，同步轉知所屬縣市環保局監測空氣品質，遇有空汙散布之虞要迅速示警，以減低空汙危害及影響。

此外，新竹縣市持續討論運動場地資源共享議題，縣府同意提高竹市學校商借竹北第二運動場人工草皮足球場的優先序位；觀光合作加強跨縣市博物館及藝文館舍交流，縣市攜手互惠推動竹市行動教具箱、竹縣縣志桌遊及實境解謎等趣味多元體驗。

新竹市政府也說明，考量新竹縣市所管公有耕地，皆有跨縣市承租的情形，因此決議聯合訂定公有耕地實物折徵代金的標準價格，以利縣市居民依規繳納。