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震後衝擊觀光 桃園今起力推拉拉山「媽媽桃」線上預購

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
近期地震頻繁遊客不敢上山，桃園市農業局為協助拉拉山農民販售五月媽媽桃，與復興區農會發起媽媽桃網路預購活動。圖／桃園市農業局提供
近期地震頻繁遊客不敢上山，桃園市農業局為協助拉拉山農民販售五月媽媽桃，與復興區農會發起媽媽桃網路預購活動。圖／桃園市農業局提供

近期地震頻繁遊客不敢上山，地方憂恐重創桃園市復興區觀光產業及農業。桃園市農業局為協助拉拉山農民販售五月媽媽桃，與復興區農會發起媽媽桃網路預購活動，今日開始接受預購至24日，預購期間有獨家免運優惠，凡單筆訂單購買12盒以上可享免運費優惠，由農民新鮮採收、品質把關、產地低溫宅配直送，預計5月中旬陸續出貨。

媽媽桃是復興區著名農產，近年因氣候變遷，不少栽種水蜜桃的果農改種媽媽桃，面積增加約40公頃，產區在海拔600至900公尺的三光、高義及華陵里，雖然個頭較小，但果肉柔嫩，皮薄、多汁、香氣撲人，呈現與一般水蜜桃不同的獨特口感。

農業局輔導科長洪彩燕表示，今年雖少雨，不過產量不受乾旱影響，反倒是近期地震頻繁，可能影響遊客上山買氣，為協助復興區農民銷售，今年產季期間將積極拓展實體與數位通路，並針對企業開發團購訂單，盼多管齊下為今年度銷售業績開出紅盤。

農業局表示，今年預購媽媽桃商品活動，由復興區農會人工分級包裝，依同一品種、成熟適度、果形完整、色澤優良等標準品管，保障消費者購買到正港高品質媽媽桃。

農業局表示，這次預購活動優質媽媽桃每盒重量為2斤4兩，價位依規格分為單盒8粒裝550元、單盒10粒裝500元、單盒12粒裝400元等選項，即日起開放預購，另單筆訂單購買12盒以上可享免運費優惠。

地震 桃園 農民

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