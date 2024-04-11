竹北路牌有3種英文翻譯版本？ 真相居然不是「英文」

竹北市往來新竹市的頭前溪大橋上，近來遭民眾指控路牌有2種英文翻譯標示「Zhubei City、Zhugbed Shi」，遭質疑造成民眾疑惑，甚至國外旅客混淆，不過公路局急忙跳出來澄清「那不是英文！」，並解釋是不同語言的拼音標示。

交通部公路局北區養護工程分局新竹工務段表示，頭前溪大橋上的道路標誌會出現竹北市被翻譯為「Zhubei City、Zhugbed Shi」兩種不同英譯，是因為「Zhubei City」為竹北的漢語拼音，至於「Zhugbed Shi」則是客語的羅馬拼音，並非同時有兩種英譯版本。

公路局解釋，「Zhugbed Shi」路牌是根據行政院國家語言整體發展方案中的客庄地名客語標注作業辦理，不僅可以落實語言生活化和在地化，提升客語使用意識，而且外國旅客若來台到客庄旅行，一旦迷路向在地年長的居民問路，年長的居民也能聽懂。

不過新竹縣議員陳凱榮指出，不只竹北英譯有不同版本，就連「新竹」2字的拼音都不同，容易造成混淆，例如「新竹市」英譯為「Hsinchu」，竹北的「竹」卻被翻譯「Zhu」，新豐的「新」被翻譯成「Xin」，質疑為何翻譯不統一。

對此公路局解釋，新竹會有不同英譯版本，是因為年代不同採用威妥瑪拼音、漢語拼音、通用拼音，才會有「Hsin、Xin」及「Chu、Zhu、Jhu」之分，不過現行標準多採用漢語拼音，除了早已習慣的英譯「Hsinchu」採用威妥瑪拼音，因為一旦更改反而會造成國外人士更大混淆。

陳凱榮認為，若道路養護單位在製作路標時能統一，才能有利外國旅客辨識而不會造成混淆，否則如今竹北已成為最多國外旅客拜訪的城市，且各大科技廠都會派員來竹科，一看到新竹的路牌翻譯如此眼花撩亂，很難不覺得困擾。