桃園捷運聯開地價不如雙北 容積又偏低 地主參與意願低

桃園市議會定期會今天安排捷運工程局工作報告，議員陳雅倫、李宗豪表示中央已經同意捷運棕線綜合規畫，市府要拚年底動工，但是BRH03（壽山高中，站名未定）等站雖然規畫聯合開發，但是容積率最高760%，無論比率和地土價值都遠不及鄰近的新北市，誘因低，不只地主參與的意願低，企業建商考量成本，也不想投資。

議員許家睿指出，捷運綠線在八德的路線與延伸線也規畫聯開車站，桃園市捷運土地開發最高容積獎勵最高760%，居6都第4（台南目前無捷運），台中993%、新北960%、高雄860%，台北600%，新北、台北的地價遠比桃園高，新北的容積還高出桃園200個百分點，桃園確實有必要調整提高捷運聯開容積獎勵。

捷運局長劉慶豐答詢表示，鄰近新北、台北市的土地價值遠高於桃園市，地主確實會因為容積率不符期望排斥聯開，市府也關切這個問題，捷運局會做成專案向市長報告，希望修訂都市計畫法規提高容積，以免地主不參加聯開，改走都更或其他方式開發，這樣時間又要拖很久影響整體發展。捷運局表示，預計一個月內完成專案報告爭取調高容積。

陳雅論也希望捷運棕線開發能創造民眾、地主和政府三贏，她強調整體廊帶規畫是百年大計，不要只想把人帶往雙北，而是要帶入龜山帶動地方發展。陳雅倫和議員李宗豪也都要求棕線不能沒有龍壽國小站，李宗豪認為不能只看周遭目前500公尺內的居住人口，要以潛力評估，這裡有大棟山風景區的遊客人潮，還有工廠員工上下班有搭捷運的需求。劉慶豐說明，目前規畫有預留車站位置，不過要到社經發展到一定程度再評估，否則送交通部審議不容易過關。