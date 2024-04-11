初荷提早一周綻放 苗縣通霄「鐵道荷花」熱潮正式打響

苗栗縣通霄鎮五南里鐵路平交道北側的荷花田，每年常吸引大批鐵道攝影迷拍攝，每逢例假日的賞花打卡遊客也絡繹不絕，當地攝影玩家張麥斯昨午前往察看花開情況，順利拍到兩朵初荷，經過的小小兵司機還叭了一聲，讓他開心不已，今年「鐵道荷花」熱潮也將正式打響。

當地5處荷花田，每年花季期間，嬌豔荷花與台鐵列車同時入鏡，吸引大批攝影玩家及鐵道迷打卡拍照，駐足拍照賞花人潮絡繹不絕，被形容為「鐵道荷花菜市場」，當中開得最漂亮的一塊荷田，去年曾因垃圾丟滿田，開收50元清潔費惹議，陳姓地主一度爆火氣以割草機將田裡荷花全腰斬，登上媒體版面。