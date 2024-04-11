初荷提早一周綻放 苗縣通霄「鐵道荷花」熱潮正式打響
苗栗縣通霄鎮五南里鐵路平交道北側的荷花田，每年常吸引大批鐵道攝影迷拍攝，每逢例假日的賞花打卡遊客也絡繹不絕，當地攝影玩家張麥斯昨午前往察看花開情況，順利拍到兩朵初荷，經過的小小兵司機還叭了一聲，讓他開心不已，今年「鐵道荷花」熱潮也將正式打響。
當地5處荷花田，每年花季期間，嬌豔荷花與台鐵列車同時入鏡，吸引大批攝影玩家及鐵道迷打卡拍照，駐足拍照賞花人潮絡繹不絕，被形容為「鐵道荷花菜市場」，當中開得最漂亮的一塊荷田，去年曾因垃圾丟滿田，開收50元清潔費惹議，陳姓地主一度爆火氣以割草機將田裡荷花全腰斬，登上媒體版面。
張麥斯說，去年被砍光的荷花田，新生花枝依舊滿田，已開了兩朵初荷，地主有在荷田周邊架設圍網，防止沒公德心民眾將垃圾丟進荷田，希望今年不會再上演去年發生的不愉快事件。他說，與去年相較，今年初荷花開時間提早約一周，預計月底將迎來全面盛開花期，提醒遊客將垃圾帶走，不要攀折花朵或踏入荷花田裡，共同維護荷花田的原貌，尤其不要太靠近鐵道或跨越鐵道，以策安全。
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