桃園棒球場積水 市府：廠商疏失

樂天桃園棒球場整修進度不如預期，左外野局部草皮又積水，樂天桃猿隊16、17日主場賽事確定延賽，市府體育局昨表示，排水系統運作正常，草皮積水主因是施工廠商疏失，導致表層腐草阻擋排水，將調整砂層、重新植草。

球迷關心球場何時啟用，體育局說，草皮生長需要時間，一定會經中職確認符合比賽標準後才會啟用。市長張善政重申，球場安全是最重要考量，要找出問題盡快排除，所有檢視都是為了棒球、球員好，球場一定要通過中職聯盟的標準。

中職8日會勘桃園棒球場，除草皮生長狀況仍不佳，左外野還有積水，樂天桃猿隊本月16、17日主場賽事確定延賽，月底主場能否順利開打也有難度。

體育局表示，為釐清積水原因，當下立即鑽孔，發現雨水雖浸濕草皮，但草皮以下的砂層維持乾燥，會勘人員也查驗左外野下方排水系統，確認運作正常，符合驗收標準，因此研判是表層腐草阻擋排水所致，當晚已清除表層腐草，並調整砂層。

體育局表示，腐草阻擋排水為廠商瑕疵，將依契約規定，要求施工廠商限期完成改善，否則罰款，後續將開專家學者會議檢討監造廠商現場監造責任。

體育局說，即將補植的草皮已在彰化充足陽光下栽植近半年，是生長良好的成草，但植草後尚需時間讓根部抓緊砂土生長，後續將加大灑水測試，經中職確認符合比賽標準後才會完成驗收、啟用，確保球員安全。