因應早療資源不足 竹北市宣布市立幼兒園優先招收遲緩弱勢生

新竹縣需要早療服務資源的家庭截至去年7月通報在案的共有1417人，尤其以竹北市需求最多。縣議員吳旭智指出，早療據點現有資源只夠服務300個家庭，明顯不足。竹北市公所為實踐早療社福政策，宣布竹北市立幼兒園將以遲緩兒、低收入戶子女等弱勢家庭第一優先入園，餘額再提供一般幼兒申請就讀，預計3個分班共招生80名。

吳旭智指出，需要早療服務的孩子有越來越多的趨勢，但實際上早療據點現有資源只夠服務300個家庭，需要服務的家庭跟實際上能服務的有落差；議員蔡蕥鍹也說，竹北市人口最多，需要早療的家庭也最多，其中竹北市早療服務由全腦科學教育協會承辦，但卻只能服務50個家庭，明顯不足。

議員邱靖雅則認為，確實竹北特教、早療人數比例占比最高，但醫療量能也相對充沛，但很多家長反應因為排不到公家資源服務，只好自費看診，但新竹縣在補貼早療醫療上也輸別人、量能也不夠，雖然沒要求要達到100%，但希望比例逐年提高。

為服務更多需要早療家庭，竹北市長鄭朝方宣布，竹北市立幼兒園包括六家十興本園21名額、竹仁中心分班20名額、聯興分班23名額、尚義分班16名額，共計80名額將以遲緩兒、低收入戶子女、中低收入戶子女、身心障礙、原住民、特殊境遇家庭子女以及身心障礙者子女等第一優先入園，餘額再提供一般生申請。

第一階段優先入園資格者採5月16至18日至現場報名；5月23至25日第二階段一般生採現場及網路報名。為體恤雙薪家庭需求，將持續提供下午4到6點的課後延長照顧服務。

鄭朝方說明，竹北市立幼兒園為混齡教學，招生年齡以5歲、4歲以及3足歲幼兒為優先，依年齡排序並分階段辦理，直到額滿為止。報名資格、方式等相關詳情請上「竹北市公所官網」，電話（03）5515919轉331至335。

關於早療資源，新竹縣社會處也說明，目前提供服務包括兒童發展早期療育通報轉介暨個案管理中心，辦理辦理宣導（含社區宣導）暨篩檢、親職教育、個案轉銜與追蹤機制、托嬰機構及居家托育人員收托發展遲緩兒童巡迴輔導等。

發展遲緩兒童社區療育服務據點則提供家庭社會經濟養育條件不佳、尚未就讀托嬰中心或幼兒園兒童、家長或實際照顧兒童之人本身兒童發展認知或親職能力不足之家庭到宅服務、家長團體、親職活動等家庭支持方案。

此外，婦幼館增建工程預計於今年底完工，將規畫建置早期療育機構；同時特教資源中心遷建也規畫早期療育機構，預計2025年完工。