新東大橋、國道1號「看得到用不到」 交通部允檢討評估苗栗台72線2大匝道案

台72線與苗栗市新東大橋、國道1號近在咫尺，看得到卻連接不上，交通部長王國材今天現勘，感受到重要性，及地方人士殷殷期盼，允諾檢討及評估台72新東大橋、國道1號匝道案。

立法院交通委員會今天考察苗栗縣交通建設，王國材率同公路局長陳文瑞、高速公路局長趙興華等人，現勘台72新東大橋、國道1號匝道案，立委邱鎮軍、縣長鍾東錦，及縣議員孫素娥、張志宇、曾美露、許櫻萍，及徐筱菁等人都到場關心。

鍾東錦、邱鎮軍等人說，台72是重要東西向道路，新東大橋、國1都近在咫尺，但台72是少數沒有連接到高速公路的快速道路，新設匝道將有助於疏解國1頭屋交流道市區的車流，方便銅鑼工業區、獅潭鄉交通便利。

他們強調政府大力推動桃竹苗大矽谷計畫，苗栗火車頭園區即將完工啟用，台72苗栗市、公館鄉周邊還有民間推動產業園區等，此外，獅潭、大湖沿線觀光產業發達，地方期盼兩大匝道案早日實現。

陳文瑞、趙興華表示，台72新東大橋匝道案，因考量距離玉清大橋、龜山大橋匝道距離過近等因素，加上交通服務水準評估，去年12月審查時，沒有通過設置匝道門檻；至於國1匝道，也有地屬敏感帶，及高低落差大等問題，評估設置可行性不高。

王國材表示會勘後，現場更能體會到地方的殷殷期盼，及需求性、必要性，台72新東大橋匝道案，去年底審查的資料是2018年的交通服務水準調查，請縣府盡快重新調查，再提報審查，交通部會協調委員，此外，國1匝道案比較屬於技術層面，請高公局與縣府研議，如果全套交流道不行，半套也可以考慮。