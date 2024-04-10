竹縣「勞工大學」4月29日開課 160場免費課程等你報名

新竹縣政府持續辦理「勞工大學暨微型創業經營輔導計畫」，今年邁入第3年，參與課程的學員人數已超過1萬5千人，讓更多讓有志創業的勞工學習經營管理以及創造自我品牌，今年縣府再規畫4大主題共160場課程，歡迎15歲以上縣民踴躍報名，一起實現夢想。

新竹縣長楊文科指出，新竹縣勞工大學將於4月29日正式開課，歡迎勞工朋友上網報名參加，此次課程包含「數位充電」、「創新創業」、「達人分享會」、「職涯發展」4大主題，希望勞工朋友活到老、學到老，且課程都是免費的，只要對課程有興趣都能報名參加，相信一定有許多收穫，運用所學再去創造精彩的人生，實現美夢。

勞工處長劉家滿表示，今年勞工大學規畫4大主題共計有28系列的熱門講座，包含圖文影音製作、網路行銷與電商營銷實務、企畫書撰寫、品牌經營策略、財務管理、探索教育、公眾表達技巧、療癒身心系列等豐富內容，藉由授課講師的實務經驗分享及指導，帶領各領域的工作者、即將畢業的學生及創業新手們，發展更為健全的創業基礎及職場知能。