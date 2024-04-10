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蘇卡達象龜誤闖菜園 竹縣野生動物救傷隊暫收容

中央社／ 新竹縣10日電
蘇卡達象龜示意照，非當事象龜。聯合報系資料照／北市動物園提供
蘇卡達象龜示意照，非當事象龜。聯合報系資料照／北市動物園提供

竹縣府今天表示，日前獲報有1隻疑似象龜於竹北市新社里農民的菜園裡出沒，隨即派野生動物救傷隊至現場處理，經判別是保育類的野生動物「蘇卡達象龜」，後續由救傷隊暫收容。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，農業處保育專線於4月8日下午接獲民眾通報，發現有1隻長相特殊烏龜在竹北市新社里農民的菜園裡出沒，向縣府尋求協助，縣府派野生動物救傷隊出動至現場處理。

新竹縣長楊文科表示，這隻「迷路的象龜」已由新竹縣野生動物救傷隊前往接收，經目測外觀無受傷情形，健康狀況良好，目前由新竹縣野生動物救傷隊暫養收容。

縣府說，經由屏東科技大學野生動物虛擬鑑識中心辨別，這隻迷途烏龜是保育類的野生動物「蘇卡達象龜」，性別初步判定為母象龜。

縣府表示，很可能因飼養逃逸或棄養，導致這隻象龜誤闖民眾菜園覓食才被發現，經量測長約42公分，重量約9公斤，若有飼主發現走失應盡速前來聯繫辦認領事宜。

縣府指出，蘇卡達象龜原產於非洲的撒哈拉沙漠、薩赫勒地區和西非的荒漠草原，為生活在陸地的大型陸龜科種類。依農業部公告，蘇卡達象龜為保育類動物，民眾需持有合法核准文件才可飼養。

縣府表示，民眾若未經登記飼養保育類野生動物，依野生動物保育法第51條規定，可處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰；若涉及非法買賣，依野生動物保育法第40條規定，可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上150萬元以下罰金，並可沒入所飼養的保育類野生動物。

保育類野生動物 新竹 烏龜

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