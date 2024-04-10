危老都更挑戰多 桃園修法提高容獎

桃園市長張善政昨到桃園區了解正光路警局舊宿舍都更進度，強調要克服桃園都更瓶頸，必須彈性放寬容積獎勵，市府修訂「都市計畫法桃園市施行細則」將送內政部同意，希望中央支持桃園施行細則版本，讓市府能順利推動都更。

張善政說，桃園推動都更的挑戰之一，是完工蓋好的房價沒雙北高，對地主參與都更的誘因相對低，彈性放寬容獎，如只能蓋10樓變成可蓋12、15樓甚至更高，完工後的價值也提高，能彌補房價問題，增加地主參與都更的誘因。

議員黃家齊指出，提高容獎確實是關鍵，以正光路警局舊宿舍都更為例，緊鄰都更基地的一邊就有約200戶海砂屋社區，目前有一半還住人，不少住戶都想都更，但是土地面積占比高的地主認為目前容獎吸引力不夠，仍在觀望。

桃園市府目前有8件公辦都更案，其中2案今年即可啟動招商作業，已經完工、施工中，以及規畫中各有2案。

住宅處說明，去年修訂「都更單元劃定基準」，放寬都更基地的檢核條件等6大精進作為，都陸續公告實施，今年將修訂「都市計畫法桃園市施行細則」，提供更高的容積獎勵，目前還在市府內部研議討論，預計下半年送內政部。

另外將新增「高氯離子鋼筋混凝土建築物處理自治條例」，明訂海砂屋等危險建物停止使用、限期拆除標準及罰則，並且將危險建築物納入防災都更專案計畫，透過都市計畫變更的方式提高基準容積，加速推動防災都更，市府預定年底送議會備查。

張善政昨也強調，正光路舊警察宿舍都更工程要確保品質，尤其經歷這次花蓮大地震，完工啟用後一定要讓市府員工和住戶都能安心辦公、入住。