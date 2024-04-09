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腸病毒進入高峰期 張善政：盼學童勤洗手好習慣帶回家

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政到西門國小與學童一起示範、宣傳正確洗手的方法。記者鄭國樑／攝影
張善政到西門國小與學童一起示範、宣傳正確洗手的方法。記者鄭國樑／攝影

全國腸病毒門急診上周就診人數次，創近10年來同期最高，桃園市長張善政今天參加在西門國小舉辦的「一起來洗手 腸病毒快走」宣傳活動，表示每年清明節至端午節是腸病毒盛行率最高的時節，確診學童將暫時不能到校，所以特別與麥當勞叔叔之家慈善基金會一同宣導正確洗手5步驟，盼所有學童都能養成勤洗手的好習慣，並將好習慣帶回家，和家人一同遏止腸病毒的威脅。

張善政還頒校園洗手比賽獎狀，與西門國小及麥當勞慈善之家基金會感謝狀，隨後與來賓一同透過泡沫機道具及互動方式，宣導洗手5時機、洗手5步驟，再和學童到洗手檯示範正確洗手步驟，寓教於樂加深學童正確洗手觀念。

衛生局表示，目前國內除了小兒麻痺、腸病毒A71型疫苗，大多數的腸病毒別都無疫苗可以預防，而且酒精對腸病毒的毒殺效果有限，所以預防腸病毒最有效的方式就是「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟，及「內、外、夾、弓、大、立、腕」洗手7字訣，至於洗手5時機為「吃東西前、和小寶寶玩前、上廁所後、擤鼻涕後及看病前後」，可有效降低感染風險。

衛生局指出，腸病毒引起的重症病程變化快速，5歲以下嬰幼兒為高危險群，常見初期症狀包括39℃以上高燒超過3天，手、腳及口腔黏膜出現針頭大小紅點的疹子或水泡（又稱手足口病），若有嗜睡、意識改變、活動力不佳、持續嘔吐、手腳無力、肌躍型抽搐（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，應立即送往5家腸病毒重症責任醫院林口長庚、聖保祿、衛福部桃園醫院、敏盛醫院、國軍桃園總醫院，掌握黃金治療時間，降低重症發生機會。

疾管署監測資料顯示，上周（3月31日至4月6日）全國腸病毒門急診就診計7517人次，較前一周6,872人次上升9.4%，與歷年相比仍為近十年以來同期最高，疫情圖往上升，疾管署預估，4月底恐進入流行期，單周就診率將破1.1萬人次。相關問題可至桃園市衛生局網站查詢，也可撥衛生局24小時防疫專線0800033355洽詢。市議員陳美梅、張碩芳等人都出席這場腸病毒宣傳活動。

張善政 桃園 腸病毒 衛生局

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