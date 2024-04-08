竹縣鳳山溪出現油汙 環保局初判是家庭廢水

關西鎮長陳光彩今天表示，關西鎮鳳山溪4日出現油汙，雖範圍不大但仍憂心汙染溪水，已採水送驗，竹縣環保局說，初步判斷應是家庭廢水造成，後續會再加強巡查。

新竹縣關西鎮長陳光彩今天向中央社記者表示，在4日獲報於鳳山溪自來水取水口下游的渡船頭一帶，出現不明溶劑的油汙，範圍雖不大，但也憂心影響水環境，通報新竹縣環保局進行採樣等。

陳光彩說，後續油汙隨著雨水被沖刷到下游，在環保局採樣後，清潔隊也協助將剩餘油汙撈除，未來將在鎮內重要路口及鳳山溪沿線等地裝設監視器，避免惡意人士倒入廢液，導致水源遭汙染。

新竹縣環保局向中央社記者表示，4日獲報後在渡船頭橋有發現些許油花，但在溪流上游處並無工廠，初步判斷應是家庭廢水造成，後續會再加強巡查。

新竹縣鳳山溪上游在去年6月遭汙染，經環保局調查發現為關西鎮1家廢棄物再利用廠疑因廠內溶劑外流引起，台灣自來水公司還一度公告，為確保飲用水安全，關西鎮、新埔鎮部分里停水。