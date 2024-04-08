竹縣鳳山溪出現油汙 環保局初判是家庭廢水
關西鎮長陳光彩今天表示，關西鎮鳳山溪4日出現油汙，雖範圍不大但仍憂心汙染溪水，已採水送驗，竹縣環保局說，初步判斷應是家庭廢水造成，後續會再加強巡查。
新竹縣關西鎮長陳光彩今天向中央社記者表示，在4日獲報於鳳山溪自來水取水口下游的渡船頭一帶，出現不明溶劑的油汙，範圍雖不大，但也憂心影響水環境，通報新竹縣環保局進行採樣等。
陳光彩說，後續油汙隨著雨水被沖刷到下游，在環保局採樣後，清潔隊也協助將剩餘油汙撈除，未來將在鎮內重要路口及鳳山溪沿線等地裝設監視器，避免惡意人士倒入廢液，導致水源遭汙染。
新竹縣環保局向中央社記者表示，4日獲報後在渡船頭橋有發現些許油花，但在溪流上游處並無工廠，初步判斷應是家庭廢水造成，後續會再加強巡查。
新竹縣鳳山溪上游在去年6月遭汙染，經環保局調查發現為關西鎮1家廢棄物再利用廠疑因廠內溶劑外流引起，台灣自來水公司還一度公告，為確保飲用水安全，關西鎮、新埔鎮部分里停水。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言