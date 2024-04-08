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竹縣府補助老年農民保險自付額 逾9000人受惠

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣政府為照顧老年農民，將全額補助每月農保自付額，近期近900萬「安心紅包」將匯入9518名符合條件的農民帳戶中。記者黃羿馨／攝影
新竹縣政府為照顧老年農民，將全額補助每月農保自付額，近期近900萬「安心紅包」將匯入9518名符合條件的農民帳戶中。記者黃羿馨／攝影

新竹縣參加農保的農民約有2萬多人，65歲以上、原住民55歲以上的老年農民占近半數，新竹縣政府為照顧老年農民，將全額補助每月農保自付額，近期近900萬「安心紅包」將匯入9518名符合條件的農民帳戶中。

新竹縣農業處表示，新竹縣政府推動「農民健康保險、農民職災保險、農業保險及農民退休儲金」（3保1金）等4大福利措施，其中農民健康保險部分，因為農業部自去年2月10日起，將農保月投保金額，由1萬200元調高至2萬400元，所增加農保保險費由政府負擔，但農民每月還需自付保險費78元。

農業處表示，為照顧新竹縣的老年農民生活，只要於2005年7月31日前設籍新竹縣，年滿65歲以上、原住民滿55歲以上的農民且符合老年農民福利津貼暫行條例第3條第1項發放資格條件，縣府全額補助其每月78元的自付保險費，讓老年農民減輕保險負擔。

農業處表示，今年3月31日已發放去年1月至12月份的保費補助款，共補助9518人，發放金額為883萬餘元，新竹縣會持續爭取增加農民福利，推動保障農民權益等各項政策。

新竹縣長楊文科也表示，希望讓老農安心務農，並期望能吸引更多青年務農，為農業注入新血，繼續帶動農業新思維，推廣及傳承農業經營，進而提升新竹縣農業競爭力。

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