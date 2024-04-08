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學區住宅區多 竹市斥資3.65億興建延平地下停車場
新竹市地狹人稠，延平路一段附近有住宅區與學區，周邊停車需求殷切，市府今指出，已獲交通部核定3.65億元補助，將興建延平地下停車場，預計2027年完工啟用，將興建地下2層停車場，設置247席汽車格位，將可進一步紓解民眾停車需求。
市府指出，竹市有極大停車需求，需仔細研議規畫停車環境，因此市府積極向中央爭取補助，立法院交通委員會也於去年考察新竹地區交通建設，市府也針對「行人事故路口改善及經國路交通安全改善計畫」、「延平地下停車場興建計畫」及「公共運輸發展計畫」專案報告，期盼中央加速審核。
市府指出，市府預計將此處既有平面停車場改建為地下2層停車場，停車位將從汽車104席增加至247席，上方仍維持公園供居民使用，提供市民完善的停車與休憩空間。
交通處表示，目前竹市已獲前瞻補助7處停車場，可提供2259席汽車位及1385席機車位，今再獲補助興建延平地下停車場，預計興建地下兩層，設置247席汽車格位，含25席電動專用充電車位，總經費約3.65億元，中央補助2.07億元，地方自籌1.58億元，預計於今年底完成規畫設計，明年年發包工程施作，2027年完工啟用。
交通處說，延平地下停車場周邊為透天住宅居多，未附設停車場，居民停車需求高，加上周邊商業活絡，臨停需求高，現有平面停車場104席汽車位，已供不應求。延平地下停車場完工後，未來將引入車牌辨識與多功能繳費等智慧化停車管理系統，配合場內停車標誌指引、車位在席顯示等設備，加速車輛進出場速度，有效提升停車效率，打造多元友善、新穎便利的停車空間。
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