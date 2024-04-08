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新竹市興建延平地下停車場 獲交通部補助3.65億元

中央社／ 新竹市電

竹市府今天說，為解決民眾停車需求，將興建延平地下停車場，預計116年完工啟用，此停車場將引入車牌辨識與多功能繳費等智慧化停車管理系統，提升停車效率，打造友善停車空間。

新竹市政府今天發布新聞稿指出，為改善竹市公共建設並向交通部申請前瞻停車場補助，獲交通部核定新台幣3.65億元補助，將興建延平地下停車場，紓解民眾停車需求。

市府表示，預計將此處既有平面停車場改建為地下2層停車場，停車格將從汽車104格增加至247格，同時也包含提供電動專用充電車車格，預計116年完工。

交通處長倪茂榮向中央社記者表示，延平地下停車場附近為透天住宅居多，未附設停車場，居民停車需求高，加上地方商業活絡臨停需求高，現有平面停車場，已供不應求，因此有興建地下停車場需求。

倪茂榮說，延平地下停車場未來將引入車牌辨識與多功能繳費等智慧化停車管理系統，配合場內停車標誌指引、車位相關顯示等設備，加速車輛進出場速度，提升停車效率，打造多元友善的停車空間。

交通部 停車場

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