國土計畫法將上路 璞玉自救會不滿台知園區沒過

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國土計畫法預計明年4月底公告實施，新竹縣內57萬筆土地功能分區將被牽動，預估將影響約40萬土地所有權人。其中，竹北璞玉自救會不滿台灣知識旗艦園區計畫還沒通過，關西鎮鳳山溪上游是否畫為國保地以保護居民喝乾淨水，都引起地方高度重視。

竹北璞玉自救會指出，台知計畫案範圍共435公頃土地原為特定農業區應畫為「農1」保持農用，而台知計畫還沒通過，縣府竟直接把該地畫成「城鄉2-3」，直接將土地挪為他用準備開發，自救會曾多次參加公聽會提抗議，盼縣府三思，不要破壞良田，但仍無力回天。

關西也有鎮民指出，鳳山溪汙染事件後，水源問題備受當地居民重視，當時自來水公司預計最快2025年要畫設水質水量保護區，縣長楊文科還覺得太慢，還要先把範圍訂出來，不過關西鎮的水源地分區圖上卻不見「國保1」或是「國保2」，為了保障關西喝乾淨水的權益，應該將鳳山溪上游畫為國保地。

縣府地政處說明，台知園區列為國家重大建設，繪製原則就是列入「城鄉2-3」，是未來城鄉發展的儲備土地，但若台知園區未來都市計畫審議沒通過，土地將會畫回到「農1」、「農2」。至於鳳山溪上游若將來畫設水質水量保護區，該區也會畫為「國保2」。

地政處強調，國土功能分區未來可透過國土計畫每5年辦理通盤檢討機制，配合計畫及城鄉發展實質需求調整功能分區，並非2025年4月30日公告後即不再變動。