竹市19億、竹縣36億土地房產沒人繼承 將列管標售

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新竹市政府即日起公告「113年度逾期未辦理繼承登記不動產」，土地2143筆、建物93棟，面積超過20公頃，土地公告現值逾19億元，市府呼籲繼承人儘速辦理繼承登記，以保障自身權益；另外，新竹縣今年度逾期未辦繼承登記不動產案件共有被繼承人584人、土地4467筆、建物103棟，依今年公告土地現值計算，土地總價值達36億餘元，這些縣市土地房產若持續無人認領，將列管標售。

市府地政處表示，土地或建物所有權人過世後，其繼承人須自被繼承人死亡之日起6個月內申辦繼承登記，逾期申請，除有最高20倍登記費的罰鍰外，超過1年仍未辦理繼承登記，將由地政事務所公告期滿後列冊管理，此次統計至去年底超過期限未辦理繼承的不動產，共計有土地2143筆、建物93棟，即日起至6月30日止公告，期滿後如仍未辦理繼承，將列冊管理15年。15年期滿後，將移送國有財產署公開標售，對於繼承人權益影響甚大，提醒繼承人速辦繼承登記，以維護個人財產權益。

市府地政處說明，竹市今年10月預計將2009年列冊管理期滿15年未辧繼承不動產移送國有財產署公開標售，其中包括位於北大路精華地段的土地等，計有土地158筆、建物5棟，以今年公告現值估算總價高逹7200百多萬元，如未即時完成繼承，將由國有財產署辦理公開標售，而標售所得價款將暫存於保管專戶，等待繼承人申請領回。若民眾想知道有哪些土地被公告為未辦繼承，可至地政處網站「未辦繼承專區」點選「歷年未辦繼承土地公告名冊」來瞭解。