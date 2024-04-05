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新豐掩埋場一燒再燒 垃圾爆量無處去成竹縣頭痛問題

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣新豐掩埋場垃圾爆量，2年內堆置垃圾量暴增3倍以上，屢傳自燃火警引發嚴重空汙。圖／新竹縣府提供
新竹縣新豐掩埋場垃圾爆量，2年內堆置垃圾量暴增3倍以上，屢傳自燃火警引發嚴重空汙。圖／新竹縣府提供

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新竹縣新豐鄉西濱旁的垃圾掩埋場昨晚再度自燃，惡臭濃煙籠罩新竹縣市甚至遠達苗栗，因多次起火，地方直指垃圾爆量、去化困難成火警不斷原因之一，累積逾22萬噸垃圾成不定時炸彈，恐怕得等新竹縣焚化爐明年中旬商轉後，才能解決眼下垃圾無處可去的困境。

垃圾問題困擾新竹縣已久，因人口成長伴隨每年增加的垃圾量，過去都只能仰賴鄰近縣市代為焚燒去化，雖新竹縣焚化爐已在2021年動工興建，但仍趕不上垃圾累積的速度，尤其去年10月及今年1月又面臨新竹市及苗栗縣焚化爐歲修，加速新竹縣垃圾堆置，通通只能往掩埋場堆，新豐掩埋場2年內垃圾量從5萬噸暴增到22萬噸，成長超過3倍。

因垃圾掩埋場火警不斷惹民怨，新竹縣長楊文科已指示強化預防掩埋場災害及督促新竹縣焚化爐興建進度，目前2座焚化爐已安裝完成，整體廠區工程進度達84%，預計本月安裝空汙防制設備，下月安裝發電機，年底開始試車，但商轉仍要明年中旬才會上路。

民眾質疑為何簡單的垃圾堆置卻會不斷自燃，是否管理出問題，新竹縣環保局解釋，因為露天的掩埋場容易造成垃圾潮濕發酵，尤其家具木材等木製廢棄物，一旦設灑水設備只會讓木材發酵加劇，若底部升溫悶燒，木材表面因太陽曬得乾燥就更容易起火。

不過新竹縣環保局去年8月已先在垃圾堆置區設6組水砲，並設40噸儲水桶及鋪設消防管線，同時利用「地工織布」覆蓋垃圾表層及使用粒料覆蓋，阻絕陽光直射，期望降低火警風險，未來新竹縣焚化爐上線後就能開始去化暫存的垃圾，逐步降低掩埋場自燃可能。

新竹 焚化爐

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