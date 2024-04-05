竹市青草湖水域活動開跑 市民平日搭天鵝船享百元補助

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新竹市青草湖近年整治後，打造為適合全齡的水域及陸域活動的場域，可體驗SUP立式划槳與天鵝船環湖。竹市府即日起推出「青草湖樂NOW環湖趣」活動，平日搭乘天鵝船可享100元補助優惠，外縣市遊客也有50元補助，歡迎民眾來探索青草湖之美。

新竹市副市長邱臣遠日前到青草湖體驗立式划槳SUP等水域遊憩活動，他說，青草湖水面平靜且屬活水，水質乾淨透徹，除了水域活動外，來到青草湖周邊也可以走走景觀步道，欣賞湖光山色的景色，4月起正式進入夏季，市府同步開放水域遊憩活動。

竹市府城市行銷處推出的「青草湖樂NOW環湖趣」活動，為平日補助民眾搭乘天鵝船優惠，原訂4月底截止，但民眾反應良好，市府特別加碼延長至6月底，設籍竹市的市民出示證件核對，可享平日搭乘天鵝船每人一次100元的優惠，之後搭乘還可補助50元；外縣市遊客也可享每人每次50元補助優惠，平日補助名額有限，每月額滿截止。

城銷處長嚴翊琦說，青草湖水域遊憩活動符合「水域遊憩活動管理辦法」規範，為每位遊客投保水域活動責任險，水域活動開放時段內現場配置救生員隨時觀察民眾操作狀況，鄰近的明湖消防分隊也是青草湖水域活動的最大後盾，確保玩得開心、安全。

城銷處也提到，現在到青草湖水域不只可體驗SUP立式划槳及搭乘天鵝船環湖，更有機會在專業鐵人訓練團隊的指導下進行開放水域游泳練習，上岸後有淋水設施及公廁可以更衣，從市區前往青草湖約20分鐘車程交通便利。詳情可上青草湖水域遊憩中心網站查詢。