資源回收有好康！竹市海洋風收站回收廢棄漁網加碼獎金

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新竹市海洋風收站最新推出「資源回收兌好禮、廢棄漁網換現金、彈性價格收購專案」，11日開站邀請民眾回收資源回收物、廢棄漁網，可集點換禮品或是現金。為了維護海洋生態，環保局加碼鼓勵回收廢棄漁網，今年廢棄漁網回收量最高的前7名民眾，第1名可獲得1萬元，歡迎大家一起「做環保換現金」。

市長高虹安表示，近年因海洋環境汙染、氣候變遷、過度捕撈等各種人為及天然因素，造成海洋資源耗損，市府2019年起結合行政院農業委員會漁業署與新竹區漁會，共同推動「海洋風收站」，回收資源物逾10萬公斤，今年邁入第6年，歡迎民眾繼續加入資源回收愛地球行列。

環保局長江盛任表示，海洋風收站主題一「資源回收兌好禮」，「紙、鐵、鋁、塑膠、玻璃、電池」6大類採秤重每公斤兌換點數1至20點，「電扇」採計量、每台兌換點數50點。集滿100點兌換全聯或大潤發禮券100元，集滿500點兌換遠東百貨禮券或民生用品500元，每人每場限兌換2份，兌完為止。

主題二「廢棄漁網換現金」，提交完成清理的廢棄漁網，每公斤兌換現金20元。提醒漁民在廢漁網交付回收前，應先完成「精進分類」4個清理步驟，分別為去除廢棄物等雜質、拆除繩索及配件（浮子、沉子、鉛線等）、沖洗乾淨，以及裝袋打包或繩索綑綁。

至於主題三「彈性價格收購專案」，參加的漁民個人年度累積回收量達1公噸以上，後續精進分類的回收量將每公斤再加碼5元至25元收購，若個人年度累積回收量達2公噸以上，後續精進分類的回收量將每公斤再進一步加碼5元收購。總獎勵金20萬元，用完為止。

市府環保局也統計，從2021年起辦理廢棄漁網回收獎勵，累計回收廢棄漁網逾1萬公斤。為鼓勵持有廢漁網的漁民，利用休漁期或漁閒時間整理去除雜質，今年加碼年度回收評比獎勵，年度廢棄漁網回收，去化重量前7名民眾，依名次各頒發1萬元1名、6000元2名、3000元4名。

環保局指出，海洋風收站4月11日開站營運，活動將於4月起至12月每月第二、四周的周四9時至11時，今年將辦理18場次，地點在新竹區漁會（東大路四段315號），詳情請新竹市環境保護局資源回收網。