新豐垃圾掩埋場又起火 空汙往竹北、竹市、苗栗飄散

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新竹縣新豐鄉垃圾掩埋場自焚火警不斷，去年監委才到新竹關切，今晚7時許又發生火警，竄出大片惡臭濃煙，一度遮蔽西濱公路視線，空汙也隨東北風飄往竹北市、新竹市、苗栗縣等地。新竹縣消防局已出動車組滅火，目前火勢還在搶救中。新豐鄉長徐煒傑表示，這次起火區域與1月燃燒的位置不同，是從後方開始悶燒，詳細起火原因還需調查。

新竹縣環保局提醒，今天晚間7時許發生新豐掩埋場火災，消防隊已到場控制火勢中，目前風向為東北風，環保局透過模式模擬預測煙霧將往下風處飄散，可能影響範圍為新豐鄉、竹北市、新竹市北區、香山區、苗栗縣竹南鎮、造橋鄉、後龍鎮、苗栗市等地區。

為確保縣民健康安全，環保局將持續監測周遭空氣品質，湖口、竹東等測站空氣品質目前為普通等級，縣民請關閉門窗，外出時請做好個人防護。

新竹縣環保局為降低新豐掩埋場火災風險，從溫度、空氣及沼氣三方面防制，2020年起，環保局也順利爭取環境保護署補助經費約2500萬元，執行超高掩埋作業、場區整理整頓、佈設沼氣管、排水設施、再生粒料防火道分區及AI監控系統等。

環保局在去年8月已於垃圾堆置區設置水砲6組，並租用林務局土地放置儲水桶，8個儲水桶已購入置於場內，可儲水40噸，消防水砲與管線已佈設完成，並於每周三、五定期灑水降溫，同時使用「地工織布」覆蓋垃圾表層，再使用粒料覆蓋，避免太陽直射達到阻絕效果。

不過由於大型木製家具和木材堆置區，只要灑水潮濕就會發酵升溫，因此木材區無法設置灑水系統，加上當時天氣濕冷緣故，去年12月和今年1月15日因底部木頭潮濕發酵悶燒，連帶造成上方乾燥木頭也起火。

關於這次起火區域和原因，是否同為木材堆置區發酵升溫所致，新竹縣環保局表示，環保局第一時間已派員了解，這次起火區域位於垃圾堆置區，並非木材堆置區，至於起火原因還在釐清當中。