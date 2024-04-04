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車流不卡卡！苗栗交控中心5月上路監控 明年遠端儀控

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣議員陳光軒（左）認為交控中心可以有效率紓緩塞車問題，昨天了解進度。圖／陳光軒提供
苗栗縣議員陳光軒（左）認為交控中心可以有效率紓緩塞車問題，昨天了解進度。圖／陳光軒提供

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國道1號苗栗縣頭份交流道周邊道路經常壅塞，縣府新設交通控制中心將於今年5月上路，監控包括頭份交流道車流大數據分析，明年委外升級，可以遠端控制號誌，讓車流不卡卡。

頭份交流道周邊的縣道124甲、台1線，及建國路、顯會路，還有竹南鎮公義路、縣道128線銅鑼鄉中興工業區等多條道路，上、下班尖峰常有交通壅塞問題，

縣府爭取智慧交通管理系統服務優化與瓶頸路廊壅塞改善計畫，其中交控中心項目，將於今年5月上路。

縣府工務處指出，交控中心硬體已經就位，頭份交流道、縣道128線等地，目前30組車流辨識監控系統連線，交控中心預計5月運作，先期監控車流，工務處協調公路局，並分享相關資訊給縣警察局，如果發現重要道路車流超過設定的車流水準，現場啟動優化號誌紓緩。

第二期計畫明年全縣增設到60組車流辨識監控系統，交控中心委外進駐專業人員，即時掌握重要路口車流狀況，並可以透過大數據分析，直接遠端儀控號誌，使得車流更順暢。

縣議員陳光軒昨天到交控中心了解進度，表示他先前到新竹縣政府了解智慧交控系統及交控中心，數據分析可以有效減少交通尖峰時刻18%的通行時間，因此在議會質詢並建議縣府設置交控中心，運用智慧交控系統管理，至於長期則是爭取國道1號頭份第二交流道建設，紓緩交流道塞車問題。

苗栗縣政府新設交通控制中心將於今年5月上路，監控縣道128線銅銅鑼鄉中興工業區等重要路口車流。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府新設交通控制中心將於今年5月上路，監控縣道128線銅銅鑼鄉中興工業區等重要路口車流。記者范榮達／攝影

國道 監控 苗栗縣

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