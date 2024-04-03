桃園中壢大樓樓梯牆面震出大洞 危險畫面曝

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今全台大地震，桃園中壢某社區大樓也遭殃，樓梯間裸落鋼筋，牆面破損脫落，畫面相當驚悚。桃園建築管理處回應，今已請結構技師勘查，主結構無明顯破壞，整體結構無立即危害，請社區住戶先不要使用該樓梯。

位於永福路上的某社區大樓，今遇地震，該12層樓大樓的樓梯間牆面剝落，只見大塊的混凝土磚掉滿樓梯間，牆破了一個大洞，可以直接看到外頭，鋼筋裸露，被民眾PO在臉書上。

桃園建管處回應，該社區樓梯間有不同情形的破損，共有278戶，今結構技師到場鑑定，發現主結構無明顯破壞整體結構無立即危害，多處壁飾牆面破壞掉落，建議社區優先處理，並設置安全防護措施。而樓梯明顯損壞，建議用戶避免使用，並請社區設置相關警示。 今全台大地震，桃園中壢某社區大樓也遭殃，該大樓樓梯間也出現裸落鋼筋，且牆面破損脫落，畫面相當驚悚。桃園建築管理處回應，今已請結構技師前往勘查，主結構無明顯破壞整體結構無立即危害，請該社區住戶先不要使用該樓梯。圖／翻攝自臉書內壢大小事 今全台大地震，桃園中壢某社區大樓也遭殃，該大樓樓梯間也出現裸落鋼筋，且牆面破損脫落，畫面相當驚悚。桃園建築管理處回應，今已請結構技師前往勘查，主結構無明顯破壞整體結構無立即危害，請該社區住戶先不要使用該樓梯。圖／翻攝自臉書內壢大小事

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