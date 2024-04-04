尖石鄉比照雙北 隨袋收垃圾費惹怨

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新竹縣尖石鄉露營區群聚，民宿、餐飲業也不少，鄉公所2月起比照雙北實施事業廢棄物垃圾處理費隨袋徵收，遭業者反彈，痛批鄉公所搶錢，醞釀要向縣府陳情抗議；公所昨表示，會加強與業者溝通，但隨袋徵收政策不會停。

尖石鄉因觀光遊客多，製造大量垃圾，導致在地垃圾清運量能吃緊，去年底通過自治條例，決議對鄉內營業用戶隨袋開徵垃圾處理費，分別提供10斤（14公升）及40斤（75公升）的專用垃圾袋，收費19元及77元，營業用戶須以專用袋丟垃圾，否則拒收。

民宿業者羅小姐批公所搶錢，旺季每月要多出9千元負擔，比一整年的營業稅還多，並指露營、民宿等業者不滿情緒已到極點，下周將向縣長楊文科遞陳情書。

有露營業者批評，一包垃圾收幾塊錢還能接受，沒想到一大袋就收77元，業者無法自行吸收如此大筆成本，只能轉嫁客人，客人若沒帶走帳篷、睡袋等廢棄物，露營場須加收100元清潔費，同時考量4月起電價調漲，預估下半年露營費用勢必全面調漲。

露營業者也坦言，有不肖同業為規避高額垃圾處理費，乾脆隨意將垃圾棄置山林破壞環境，還有業者丟家用垃圾，卻被清潔隊當營業廢棄物拒收，都讓民眾不滿情緒持續升溫。

尖石鄉長曾國大回應，此案已經討論數年，本意是方便露營業者清運垃圾，否則公所希望營業用戶自行委外清運。

尖石鄉公所表示，清潔隊每車次可載運150袋40斤的垃圾，清運費約1萬1500元，換算每袋約77元，其中55.6元支付新竹市焚化爐代燒，其餘補貼垃圾車油料、人事費及9元專用袋成本。新竹縣府表示，收垃圾費是公所依自治條例執行，縣府尊重。

尖石鄉清潔隊長高燕玲坦言，清潔隊人力非常吃緊，全鄉僅19名清潔隊員，要負責8輛垃圾車收運，但假日湧入尖石的遊客，比尖石鄉總人口多出3、4倍以上，產出的垃圾量根本難以承受，即便開徵垃圾處理費，也只能用來擴充臨時人力，連垃圾車都買不起。

台北市環保局前局長劉銘龍指出，垃圾費隨袋徵收是好的方向，計價明確、能達到垃圾減量效果，也能鼓勵在地業者宣導消費者配合垃圾分類回收，但是為求穩健上路，可考慮給認真配合的業者若干費率優惠，達到雙贏。

劉銘龍說，目前除雙北市外，其他縣市喊要跟進垃圾費隨袋徵收，都只聞樓梯響，不見人下來，要做到垃圾減量，可借鏡雙北的經驗。