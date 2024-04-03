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竹科拉再生水專管 縣市盼中央全出資

聯合報／ 記者黃羿馨張裕珍巫鴻瑋／新竹報導
竹科專管再生水計畫，預計從竹北水資中心拉專管至竹科，經費高達150億元。圖／竹縣府提供
竹科專管再生水計畫，預計從竹北水資中心拉專管至竹科，經費高達150億元。圖／竹縣府提供

攸關台積電在寶山2期擴建計畫環評的竹科專管再生水計畫，將從竹縣竹北、竹東及竹市客雅3處水資中心拉專管至竹科，由於費用高達約150億元，竹縣與竹市共負擔約12億元，縣府盼中央全額出資，目前國土署還未正面回應。

台積電2奈米製程因高耗水、高耗能，對環境負擔相當大，台積電在寶山2期擴建計畫環評中，承諾製程將百分之百使用再生水，預計每天需RO等級的再生水9.7萬噸，3萬噸由廠區回收後再利用，剩下的6.7萬噸則由3座水資源回收中心建置專管聯合提供。

新竹縣長楊文科昨在主管會報關切竹科專管再生水計畫推動進程，工務處長戴志君表示，3處水資中心專管費用共約150億，中央補助92%，新竹縣市政府共同負擔8%，約12億，但仍是龐大負擔，且與民眾福祉沒有直接關係，縣市政府皆表達希望中央全額出資，目前仍在協調。

對此，竹市府工務處長陳明錚表示，為避免執行此案造成經費排擠其他市政計畫，市府目前將依「中央對直轄市及縣市政府再生水開發案建設費用補助辦法」規定，向行政院申請專案全額補助或專案提高補助比例。

國土署先前回應，全案依照中央對直轄市及縣市政府補助辦法按比例辦理；意即中央仍補助92%，地方需負擔8%。戴志君說，縣市政府都表示將繼續爭取，希望盡快達成協議。

新竹科學園區管理局表示，新竹縣市地方政府爭取再生水專管計畫由中央全額補助，因事涉中央單位相關補助規定，以及各地方政府的財政規畫，管理局予以尊重，不過為穩健國家產業發展及環境永續，管理局仍盼計畫能順利推動完成。

台積電 新竹 環評

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