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國民運動中心 龜山可望下半年開工

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

桃園市龜山區、龍潭區爭取國民運動中心多年未果，桃園區的桃園體育園區也無動靜，引發地方質疑。市府體育局昨回應，龍潭國運中心尚需盤點用地，桃園體育園區涉及RCA案列管土地等疑慮，目前以龜山國運中心進度最樂觀，可望下半年開工、2027年完工。

依體育署國運中心規畫參考準則，國運中心潛在基地所屬的行政區人口應達15萬人，龜山區人口數早已超過，地方也殷殷期盼；議員陳雅倫表示，前市府就答應興建，多年依舊原地踏步，讓龜山人失望。

議員楊家俍也說，龍潭民眾只能利用最近的平鎮國運中心，現有的龍潭運動園區委外經營一直流標，還無法開放使用，且用途偏向競技運動，不符多數民眾休閒和健身需求。

楊家俍表示，地方盼以龍潭高中校地興建國運中心，但家長仍無共識，市府應加強溝通，學校如因興建國運中心需調整校園空間、額外投入工程和經費，也盼市府能跨單位協助。

體育局綜合規畫科長許惠萍回應，龜山國運中心去年1月4日完成規畫設計後招標，但無廠商投標，3度流標，經檢討，總經費由原6億元調整為7.2億元，已重新招標，同時爭取中央補助。

許惠萍說，龍潭高中校地目前是該校實習農場，校內暫無釋出土地的共識，體育局會持續盤點合適公有土地，民眾若有運動需求，可先至龍潭高中游泳池或北二高橋下溜冰場、籃球場和排球場等。

桃園體育園區位於桃園區龍安國小後方，議員李光達質疑沒進度。體育局表示，園區預定地在龍壽市地重劃案內，去年10月報請內政部審議，中央擔憂此地鄰近RCA案列管土地，恐有地下水汙染管制區整治和排水用地範圍等疑慮，待市府環保局、地政局、水務局等單位釐清後，將再送審議，具體期程才會較明朗。

桃園 運動 體育

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