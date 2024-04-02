明天開幕！桃園清明連假兒童放電好去處活動一次看

桃園市兒童美術館明起試營運，搶在清明連假前供大小朋友前往遊玩，兒美館明起至9月1日試營運期間免費入場，部分展覽體驗需事先預約，也將有為期1個月的假日小小藝術家市集、主題書展、講座、工作坊、國際論壇等，歡迎大小朋友一起來開箱兒美館。

兒美館大膽創新的「藝術山丘」造型，由日本建築師山本理顯和台灣石昭永建築師事務所聯手規畫，共有4個樓層，1、2樓為展覽廳及國際演講廳、3樓為兒童藝術圖書空間及工作坊、4樓為觀景平台。

桃園市長張善政參與開館儀式，張說，兒美館開館3日起試營運對外開放免費入場，期待兒美館和已經營運的橫山書法藝術館，還有希望2026年可以落成的市立美術館，變成桃園藝術展覽的金三角，能吸引國內外遊客的藝術展場，兒美館為期1個月會有很多適合兒童的藝術相關活動，清明連假歡迎家長帶著小朋友到訪。

開幕首展「探險未來！」展區分別位於青埔與八德兒美館，以城市紋理探索為基底，策劃4個主題共12件作品和充滿挑戰的任務，多項前導活動均與在地學童和社區參與共創，將展至9月。而4樓空間同步設有國際藝術特展「長出一扇門的石頭」，結合露台戶外空間場域，量身打造全新的互動式裝置藝術作品。

4月4日兒童節連假開始，兒美館藝術大街將展開為期1個月的假日市集，打造多元五感體驗的兒藝市集，並偕同繪本童書、健康餐飲、手作文創等類型攤位，以及橫跨視覺、科技、表演等藝術的Art Pop-up工作坊及演出。