桃園愛心計程車難搭？議員曝可能原因 副市長：將縮短車資撥款天數

桃園現有5436輛計程車，其中僅2731輛可刷敬老愛心卡折抵車資，然全市敬老愛心卡約33萬張，民眾反映想叫可刷敬老卡的愛心計程車不易，議員則指司機向社會局請款車資手續繁複冗長，所以願意提供服務的人不多；桃園市副市長王明鉅表示，以往司機請領車資要1個月才會撥款，未來會將時程縮短到2、3天，盼有更多計程車投入。

桃園敬老愛心卡每月有800點，可折抵大眾運輸工具車資與國民運動中心門票，1點折抵1元。其中，愛心計程車單趟車資100元以下可折抵36元、超過100元補助72元，是敬老愛心卡使用率最高項目，使用率為43%，客運公車39.93%則位居第2，之後排名則是機場捷運6%、台鐵列車6%、國民運動中心等場館5%和桃園南區青少年活動中心0.07%。

桃園敬老愛心卡搭乘，1點折抵1元。愛心計程車雖然是民眾使用敬老愛心卡最高的項目，但民眾經常反映叫車不容易，往往要提前1、2天跟車行預約才能搭到，若是臨時需要，只能碰運氣，連打3、4間車行電話叫不車是常態。

桃園市議會民進黨團總召林志強表示，民眾除了反映愛心計程車不容易叫，也有民眾陳情路邊攔車想刷敬老愛心卡被司機拒載，經過追蹤，原因出在敬老愛心卡的車資必須向社會局請領，但手續繁複且撥款慢，所以司機不願意。

民進黨桃園市議員王珮毓也說，桃園愛心計程車服務有很大進步空間；國民黨市議員陳美梅與王仙蓮也接到類似陳情，今在議會質詢也提出，盼狀況改善；桃園市交通局則表示，愛心計程車的數量每年都有成長，但尖峰時刻臨時叫車不容易也是事實。