桃園敬老愛心卡「每月僅2%長者用完」挨批 市府擬開放借YouBike

桃園市敬老愛心卡目前發行約33萬張，每張每月有800點供長者及弱勢搭乘大眾運輸和折抵國民運動中心門票，僅2%持卡人每月用罄。不分黨派議員今在議會質詢時建議擴大使用項目，如醫療院所掛號補助、庇護工場消費和租借YouBike等，但桃園市政府考慮新增租借YouBike服務，暫不考慮補助看病掛號及民生消費，結果挨批政策「惠而不實」。

桃園市社會局指出，敬老愛心卡自2009年推出，主要是鼓勵長者與弱勢走出房間，到戶外踏青促進健康，往年多半編列2.5億元，去年因新增搭乘台鐵區間車補助及開放使用國民運動中心，追加5千萬元預算，今年考量老年人口成長，預算已擴編到3.9億元。

社會局長陳寶民表示，敬老愛心卡屬非法定社會福利，已被桃園市審計處點名糾正多次，若開放看病掛號和消費，點數勢必每個月都會用完，預算恐需35億元才能支應，會排擠其他社會福利政策執行。

不過，桃園市議會今天不分黨派議員都要求社會局擴大敬老愛心卡使用項目。民進黨市議員黃崇真、鄭淑方指中央取消醫療院所掛號費上限，若有敬老卡補助，可以減輕長者不少負擔。同黨議員陳雅倫指雙北敬老愛心卡可用在機捷，但桃園敬老卡不能在北捷用，十分不公平，希望市府爭取，同時也建議點數可用於庇護工廠消費。

國民黨市議員李柏坊批敬老愛心卡政策「惠而不實」，既然編了預算要照顧長輩，但執行起來沒有真正嘉惠所有長輩。同黨議員黃婉如認為政策好還要更好，不應該比爛，同時也建議點數延長使用期限，以季為周期核算點數使用與發放。

另外，市議員孫韻璇、陳雅倫、張曉昀和王敬平等人指敬老愛心卡目前無法租借YouBike，但YouBike也是交通工具，騎腳踏車也有益身心健康，建議新增此服務。

副市長王明鉅表示，敬老愛心卡是鼓勵民眾走出戶外多運動以保持身體健康，用於看病與消費，恐與原先推動政策的初衷不符，加上預算經費有限，暫無考慮開放，但YouBike值得研議，社會局與交通局將進一步研議規畫。