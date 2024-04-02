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頭份中山市場安置爭議不停 市公所不再規畫中繼市場

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
頭份市中山市場沿街攤商目前營運不受影響。記者胡蓬生／攝影
頭份市中山市場沿街攤商目前營運不受影響。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣頭份市公有中山市場危樓拆除重建案引發攤商安置爭議，餘波未平，市公所昨封閉市場出入口，但今天仍有攤商持續營業，自治會幹部等人上午到市民代表會重申「先安置、再重建」訴求，要求有適當「中繼市場」安置，不過代表會上午審議市公所修訂的市場自治條例及安置補助約2500萬元墊付案都獲通過，市公所現已無中繼市場的規畫。

頭份市公所指出，中山市場建築鑑定為危樓，市公所爭取改建多年，規畫斥資2.5億元爭取前瞻計畫補助就地重建，但市公所在「公11」規畫的中繼市場，部分攤商認為「太遠」，要求就近在市場附近尋覓地點，引發正、反意見，目前公11公設用地已解編，自治會提出的六合國小分校停車場預定地，也因地目不合無法成為中繼市場。

頭份市公所4月1日拉封鎖線封閉中山市場建築出入口，並要求攤商5月底前清空設備，引發市場「內場」攤商反彈，今天並到市公所、代表會拉布條抗議，強烈要求「先安置、再重建」；市場自治會總幹事涂福錢強調，他們始終認為市場必須要先有安置的地點，但提出的中繼市場地點，市公所都說不行，昨天又強行將市場封閉，他呼籲縣長鍾東錦出面協助解決爭議。

市公所強調，中山市場建築物的「內場」有81攤，外場有數百攤流動攤商，公所針對內場攤商提出安置方案，願自行安置者有2萬元補助，可保留未來優先配租權，至於轉職部分，實際仍營運者補助45萬元、未實際營運業者22萬元，目前已約有60名攤商簽定同意書。因現況無法覓得適當中繼市場用地，市公所已不再朝此方向規畫，至於目前市場外攤業者並未受影響，仍能照常營運。

頭份市公所4月1日拉封鎖線封閉中山市場建築出入口，但不少業者今天仍維持營業。記者胡蓬生／攝影
頭份市公所4月1日拉封鎖線封閉中山市場建築出入口，但不少業者今天仍維持營業。記者胡蓬生／攝影
頭份市中山市場自治會人員和民代等人上午在市公所拉布條抗議，要求市場建築 重建工程「先安置、再重建」的訴求。記者胡蓬生／攝影
頭份市中山市場自治會人員和民代等人上午在市公所拉布條抗議，要求市場建築 重建工程「先安置、再重建」的訴求。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市公有中山市場鑑定危樓，市公所爭取拆除重建。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市公有中山市場鑑定危樓，市公所爭取拆除重建。記者胡蓬生／攝影
頭份市公所4月1日拉封鎖線封閉中山市場建築出入口，但不少業者今天仍維持營業。記者胡蓬生／攝影
頭份市公所4月1日拉封鎖線封閉中山市場建築出入口，但不少業者今天仍維持營業。記者胡蓬生／攝影

攤商 苗栗縣 鍾東錦

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