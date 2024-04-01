兒童節前夕視察頭份后庄非營利幼兒園 陳建仁盼家長「勇敢生小孩」

兒童節前夕，行政院長陳建仁今天上午率教育部長潘文忠等行政院團隊，前往苗栗縣頭份市后庄非營利幼兒園，視察前瞻基礎建設地方政府在興建公共化幼兒園的推動現況；陳院長肯定公共化幼兒園減輕家長育兒負擔，期盼中央、地方齊力推動平價優質的公共化教保服務，讓家長勇敢生小孩。

陳院長贈送蠟筆、繪本給幼童提前慶祝兒童節，並贈送「小大人的公衛素養課」著作給老師，並與幼童抛接球、菜園澆水親切互動。

陳建仁指出，政府自2017年核定的前瞻基礎建設中，投資32億元協助苗栗等14縣市，興建68所非營利幼兒園、提供1萬多名公共化幼兒園的名額，成為中央和地方攜手打造優質幼兒學習環境的最好典範；未來政院繼續推動增加平價名額、降低就學費和發放幼兒津貼等政策，迄今公共化就學名額已增加3409班、累計8.3萬人，整體可以供應26萬名額，讓幼兒教育越來越好。

他表示，行政院最近研議是否設立兒童照顧的專責機關？政府希望對孩子的照養能夠越來越好，使孩子都能夠健康活潑、快樂地成長、認真地學習，也希望大家都能夠願意來結婚、勇敢地生小孩。

縣府教育處則指出，縣內目前有17間非營利幼兒園，在行政院經費補助下，家長繳費每月不超過2000元，第3胎及低收入戶免費，服務時間從早上8點到下午5點，且提供延長照顧到5點的服務，寒暑假也不休息，讓家長可以安心工作，免除沉重托教費用壓力。

縣長鍾東錦表示，近年竹南、頭份的人口激增，就學空間嚴重不足，尤其大后庄地區就學環境相當擁擠，剛啟用的頭份親子館就感覺太擁擠，為了分散就學和親子互動，有必須成立親子第2、3館；目前已向教育部申請將頭份慈輝分校成立正式小學，頭份國中將新增1.3公頃運動場，現有校區空地也希望中央支持，盡早增建校舍，滿足爆增的入學潮套就近就學的中央政策。