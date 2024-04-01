快訊

高股息ETF老大哥配息金額也調升 0056年化配息率上看7.3%

31歲女警陳屍車中…曾攻讀碩士 警大證實「違反校規」勒令退學

兒童節前夕視察頭份后庄非營利幼兒園 陳建仁盼家長「勇敢生小孩」

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
陳建仁率教育部長潘文忠等行政院團隊視察頭份后庄非營利幼兒園，提前慶祝兒童節。圖／苗栗縣政府提供
陳建仁率教育部長潘文忠等行政院團隊視察頭份后庄非營利幼兒園，提前慶祝兒童節。圖／苗栗縣政府提供

兒童節前夕，行政院長陳建仁今天上午率教育部長潘文忠等行政院團隊，前往苗栗縣頭份市后庄非營利幼兒園，視察前瞻基礎建設地方政府在興建公共化幼兒園的推動現況；陳院長肯定公共化幼兒園減輕家長育兒負擔，期盼中央、地方齊力推動平價優質的公共化教保服務，讓家長勇敢生小孩。

陳院長贈送蠟筆、繪本給幼童提前慶祝兒童節，並贈送「小大人的公衛素養課」著作給老師，並與幼童抛接球、菜園澆水親切互動。

陳建仁指出，政府自2017年核定的前瞻基礎建設中，投資32億元協助苗栗等14縣市，興建68所非營利幼兒園、提供1萬多名公共化幼兒園的名額，成為中央和地方攜手打造優質幼兒學習環境的最好典範；未來政院繼續推動增加平價名額、降低就學費和發放幼兒津貼等政策，迄今公共化就學名額已增加3409班、累計8.3萬人，整體可以供應26萬名額，讓幼兒教育越來越好。

他表示，行政院最近研議是否設立兒童照顧的專責機關？政府希望對孩子的照養能夠越來越好，使孩子都能夠健康活潑、快樂地成長、認真地學習，也希望大家都能夠願意來結婚、勇敢地生小孩。

縣府教育處則指出，縣內目前有17間非營利幼兒園，在行政院經費補助下，家長繳費每月不超過2000元，第3胎及低收入戶免費，服務時間從早上8點到下午5點，且提供延長照顧到5點的服務，寒暑假也不休息，讓家長可以安心工作，免除沉重托教費用壓力。

縣長鍾東錦表示，近年竹南、頭份的人口激增，就學空間嚴重不足，尤其大后庄地區就學環境相當擁擠，剛啟用的頭份親子館就感覺太擁擠，為了分散就學和親子互動，有必須成立親子第2、3館；目前已向教育部申請將頭份慈輝分校成立正式小學，頭份國中將新增1.3公頃運動場，現有校區空地也希望中央支持，盡早增建校舍，滿足爆增的入學潮套就近就學的中央政策。

陳院長贈送蠟筆、繪本給幼童提前慶祝兒童節，並與幼童抛接球、菜園澆水親切互動。圖／苗栗縣政府提供
陳院長贈送蠟筆、繪本給幼童提前慶祝兒童節，並與幼童抛接球、菜園澆水親切互動。圖／苗栗縣政府提供

幼兒園 行政院

延伸閱讀

陳建仁參訪苗縣樂齡學習示範中心 藺編特色課程最搶鏡

寶林案食安恐慌 陳建仁：限制在單一家餐廳的個案情況、民眾勿太擔心

寶林案造成國人恐慌 陳揆：強化中央地方通報順暢度

陳建仁籲主張「台灣是獨立國家」 馬辦：已領中華民國政府薪水請繳回

相關新聞

竹縣引進U-bike受好評使用率高 自行車事故飆升125%

新竹縣2022年引入YouBike2.0（下簡稱U-bike）後廣受民眾好評，竹北市公所再挹注經費升級E-Bike。但新...

陳建仁視察頭份后庄非營利幼兒園 盼家長勇敢生小孩

兒童節前夕，行政院長陳建仁今天上午率教育部長潘文忠等行政院團隊，前往苗栗縣頭份市后庄非營利幼兒園，視察前瞻基礎建設地方政...

社會住宅再邁進！竹市922戶「金城安居」社宅工程決標 預計2029年完工

由國家住都中心與新竹市府合作規畫，位於東區的社會住宅「金城安居」日前順利決標，由萬鼎工程服務股份有限公司、益鼎工程股份有...

兒童遊戲設施標13歲以上使用 綠杉林公園對幼童構成危險？遭投訴未分齡

桃園市龍潭區陸軍司令部前的綠杉林景觀公園啟用3個多月，園區多元遊戲場吸引大批親子遊玩，家長投訴部分遊戲設施危險，市議員張...

A7重劃區塞車噩夢有解！桃園文青路、青山路拓寬今竣工

桃園市A7重劃區近年推案熱絡，發展迅速，人口移入也帶來塞車問題。市府去年底推動文青路、青山路拓寬工程，今天舉辦竣工典禮。...

綠批桃園燈會濫追加預算 市府反擊：依循鄭文燦往例

民進黨中央今天開記者會，批評桃園市長張善政舉辦桃園燈會，預算追加2000多萬元，且規避議會監督。市府下午聲明駁斥，強調燈會去年上網招標即公告為巨額採購，相關後擴條件與金額也都清楚敘明，並無規避審查，今年燈會經費也與前市長鄭文燦任內相近，對特定議員刻意忽視，感到相當遺憾。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。