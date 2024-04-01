A7重劃區塞車噩夢有解！桃園文青路、青山路拓寬今竣工

桃園市A7重劃區近年推案熱絡，發展迅速，人口移入也帶來塞車問題。市府去年底推動文青路、青山路拓寬工程，今天舉辦竣工典禮。養工處表示，後續除會再新開一條道路，解決振興路至青山路的車流，並增加變一道路（文學路銜接文化一路）及變二道路（牛角坡路銜接文化一路），提升該地區交通路網。

機場捷運通車後，A7捷運站周邊都市發展快速，加上龜山工業區工作機會多，新北至龜山間通勤車流龐大，尖峰時段時常出現交通壅塞。

市長張善政表示，為改善相關問題，這次改善工程先透過綠帶空間調整，以供既有人行道向內偏移，並於壅塞路段加設左、右轉專用車道，工程總經費約1800萬元，經改善後已無回堵現象。

張善政指出，本次工程初步疏解文青、青山路口的車流，然而目前青山路與文化一路間仍需透過文青路銜接，導致文青路車流龐大，市府將規畫2.6億元工程經費新闢一條道路，透過盤旋建路方式，克服青山路與文化一路、振興路間約30公尺的高度差，盼進一步疏解新北及龜山間通勤車流。

養工處表示，本次改善工程除解決車流壅塞，也透過綠帶空間調整，創造更寬廣的人行空間，提升無障礙人行環境，後續新闢道路也會規畫在青山路兩側打造景觀及休憩空間，兼顧地方用路人需求。