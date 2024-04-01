頭份中山市場今起封閉 攤商再喊安置

苗栗縣頭份市中山市場危險建築拆除重建案，市公所今封閉進出口，5月底前清空，並提出轉業補助金措施，部分攤商昨天哀號「我失業了」，再度訴求先安置再重建；頭份市長羅雪珠回應，安全不容打折扣，後續重建問題還會持續溝通。

中山市場歷史40多年，局部氯離子含量偏高，鋼筋裸露銹蝕、漏水嚴重，2015年鑑定危險建築，公所推動重建，要求今年5月31日前清空，今天上午8時在市場進出口拉封鎖線。

昨天周日，中山市場內外人潮兩樣情，市場內一些攤商表示，失業了、不知有沒明天；他們說，支持公所重建，但前提要先安置，以賣魚、賣雞攤位為例，另覓新攤位須有水、電，難度相當高，希望公所聽見心聲。

頭份市長羅雪珠強調「安全及依法行政不能妥協」。她表示，中山市場早經鑑定危險建築，她每天都膽顫心驚，尤其近來地震頻傳，「安全第一」不容打折扣，依公告市場昨停用，今天會拉封鎖線，5月31日須清空。

公所指出，因推動重建，去年底就沒與攤商續約，另補償停業損失，可申請轉業補助金，市場登記有案的81攤，營業中54攤，每攤擬補助45萬元；未營業攤商27攤，每攤擬補助22萬。