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農作水情吃緊 水利署桃園灌區一周遭盜水4次

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
石門水庫今天蓄水僅剩30.3%，水量連日下降，農水署桃園灌區一期稻作供水吃緊，近日桃園大圳又遭不肖人士擅自抽取灌溉用水，一周至少4起，恐影響未來稻作抽穗成長情況。記者陳俊智／翻攝
石門水庫今天蓄水僅剩30.3%，水量連日下降，農水署桃園灌區一期稻作供水吃緊，近日桃園大圳又遭不肖人士擅自抽取灌溉用水，一周至少4起，恐影響未來稻作抽穗成長情況。記者陳俊智／翻攝

石門水庫今天蓄水僅剩30.3%，水量連日下降，農水署桃園灌區一期稻作供水吃緊，近日桃園大圳又遭不肖人士擅自抽取灌溉用水，一周至少4起，恐影響未來稻作抽穗成長情況。對此，農水署桃園管理處強烈譴責盜水行為，除了報警追究相關刑責，也呼籲民眾未經授權切勿擅自引取灌溉溝渠的水資源

農水署桃園灌區涵蓋桃園、中壢、八德、龜山、蘆竹及大園等10個行政區，灌溉系統整體受益面積約19137公頃，今年一期稻作預計插秧13721公頃，目前執行率達91%，剩餘1234公頃預計趕在4月5日清明節前完成。

農水署桃園管理處指出，稻作用水需求大多為插秧前的「整田期」和稻作成長至5月的「抽穗期」，插秧時的「本田期」雖然用水不多，但水資源多半要存在埤塘，已備梅雨季遇乾旱應變。

目前，石門水庫蓄水僅剩30.3%，有效蓄水量約6220.69立方公尺，農水署桃園管理處向北水局提出的供水需求計畫已經打折只剩58%，已實施停二供三措施，雖然暫時不影響「本田期」插秧情況，但近來有不肖人士未經授權，直接從灌溉溝渠抽取，恐影響埤塘蓄水，如果4月梅雨不來，恐難支應抽穗期的供水。

桃園管理處最近一周陸續有民眾通報不肖人士開車到灌溉溝渠抽水，其中3件管理人員趕抵現場時已不見人車，另有1件人贓俱獲，交由警方處理。據了解，不肖人士抽水目的是鄰近建案工地需要沖洗地面，但又貪圖方便，所以就近取水。

桃園管理處表示，未經授權擅自引取農業用水可能影響農作灌溉需求，也會涉及刑法竊盜罪，呼籲民眾切勿以身試法。

桃園 水資源 石門水庫

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