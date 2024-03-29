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桃園石頭里名醫里長罷免案明投票 最後一天攻防

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園首例里長罷免案將於明天登場，中壢石頭里長王子林（左）今再召開記者會說明。記者翁唯真／攝影
桃園首例里長罷免案將於明天登場，中壢石頭里長王子林（左）今再召開記者會說明。記者翁唯真／攝影

桃園首例里長罷免案將於明天登場，中壢石頭里罷免案投票人總數共1564人，只要有效同意票達391票以上，就能順利罷免。石頭里第3屆里長王子林今再開記者會說明，前任里長劉柏成擔任里長辦公室主任期間，疑似偽造文書、里長事務費申請不實及環保志工隊幽靈隊員投保等，重新梳理整起事件。

罷免案領銜人劉俐伶表示，王子林一直在台北醫院服務，若真的新繫里民為何不辭職專心服務，石頭里5年選幾次又如何，罷免是里民權利，雖實質里長頭銜只有1年，但他堅守承諾出錢出力照顧里民。劉柏成未對王子林的指控做回應。

桃園選委會公告石頭里罷免案投票人總數為1564人，依選罷法規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區投票人總數4分之1以上，即為通過。

石頭里因部分里民認為王子林為「幽靈里長」，因此提罷免連署，並說他不關心里上事務、複製前里長政見於選舉公報、私自授里長權給其母、霸佔公民會館等，希望撥亂反正。

王子林今說明過去自己服務政績，雖然在新光醫院上班，不過下班後及假日都盡力服務，也請自己的母親及親友協助里上事務。過去會參選里長主因是劉柏成及其母親陳香蘭，皆因意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票，被褫奪公權。

王子林說，當時劉柏成想要繼續服務，當選後聘雇他擔任辦公室主任，怎料1年多過去，卻發現劉疑偷刻里長印章、自行簽名，更以里長事務費購買工作鞋，購買價及請款價價差300元向公所謊報，還有環保志工隊幽靈志工也投保。

王子林表示，因劉柏成個人執念，導致石頭里5年已換3任里長，現在又要讓里民多次投票，藉由此次罷免，再讓大家重新認識，透過媒體公開說「里民連署他未參與」的劉是怎樣的人。

劉俐伶說，王子林一直在台北醫院服務，沒住石頭里，若真的新繫里民為何不辭職專心服務，而不是花錢找人代理，這不是當初選出來的人，且不認識更不信任他的代理人，這基本這已經違反法律規定，所以只好罷免他。

劉俐伶說，王子林當選15個月未參與過環保志工，且環保志工、夜間巡守隊及老人長照供餐，都須具實核銷才能撥款，石頭里5年選幾次又如何，之前的判決不管是不是司法不公都尊重，但相對選舉罷免也是人民的權利，劉柏成是大家看著長大的小孩，雖然他實質里長頭銜只有1年，但他堅守承諾出錢出力照顧里民。

桃園首例里長罷免案將於明天登場，中壢石頭里長王子林（前左3）今再召開記者會說明，部分里民與他站在一起支持他。記者翁唯真／攝影
桃園首例里長罷免案將於明天登場，中壢石頭里長王子林（前左3）今再召開記者會說明，部分里民與他站在一起支持他。記者翁唯真／攝影

投票 罷免

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