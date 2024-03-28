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竹東高中校車自撞 楊文科：駕駛健康、車輛都要徹底檢查

聯合報／ 記者巫鴻瑋黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣竹東高中一輛校車今天上午7時許從台68快速道路下匝道時，竟失控直接衝撞北興路二段護欄，由於撞擊力道猛烈，造成車上司機與7名學生受傷流血，車頭也全毀。新竹縣長楊文科也到醫院探視學生，並送上紅包給學生壓壓驚。教育局表示，這次共有7名學生受傷，其中1人自行就醫，教育局將全力協助學生申請理賠。

楊文科表示，他早上聽聞竹東高中校車出意外後，立即前往新竹台大分院生醫醫院竹北院區探視學生，初步了解有學生頭部、手腳受傷，也有人被割傷，至於頭部受傷的學生，已請醫院進行完整檢查，並持續觀察狀況，醫院也給予很好照顧，相信很快就可以復原，請家長放心。

楊文科也指示，竹東高中對於校車駕駛身體狀況和車輛安全，都要徹底檢查，並釐清為何會發生這樣意外事故，縣府對於學生上學交通問題特別重視，希望校方好好檢查，保障學生上學安全。

新竹縣教育局指出，今天上午7時許，接獲竹東高中校車於竹東鎮北興路擦撞護欄，車上含司機、學生約有40人左右，消防局獲報派遣竹東、二重、芎林分隊共4部救護車前往救護，共8人受傷，包括學生7人、司機1人，受傷學生6人由救護車送醫，1人自行就醫，意識皆清楚。

教育局表示，已和校外會教官到各醫院協助，縣長楊文科也到醫院進行慰問，事故原因待了解，學校已進行校安通報，請家長和學生持續觀察身體狀況，教育局將全力協助學生理賠申請。

竹東高中一輛校車今天上午7時許行經北興路二段時，不明原因竟衝撞護欄，由於撞擊力道猛烈，造成車上司機與7名學生受傷流血送醫，其中2學生傷勢較嚴重，分別是眼皮、嘴唇撕裂傷。圖／新竹縣消防局提供
竹東高中一輛校車今天上午7時許行經北興路二段時，不明原因竟衝撞護欄，由於撞擊力道猛烈，造成車上司機與7名學生受傷流血送醫，其中2學生傷勢較嚴重，分別是眼皮、嘴唇撕裂傷。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣竹東高中一輛校車，今天上午7時許行經北興路二段時，不明原因竟衝撞護欄，由於撞擊力道猛烈，造成車上司機與7名學生受傷流血送醫。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣竹東高中一輛校車，今天上午7時許行經北興路二段時，不明原因竟衝撞護欄，由於撞擊力道猛烈，造成車上司機與7名學生受傷流血送醫。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣長楊文科也到醫院探視學生，並送上紅包給學生壓壓驚。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科也到醫院探視學生，並送上紅包給學生壓壓驚。圖／新竹縣政府提供

教育局 新竹 楊文科

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