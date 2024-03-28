竹市路樹倒害騎士身亡 高虹安：若有賠償責任不會逃避

新竹市大學路51巷本月19日發生路樹倒塌連帶拉倒電桿，造成1名路過女騎士被壓重傷，送醫不治，受害家屬擬提出國賠。市長高虹安今天對此事件表達遺憾，表示市府已將資料給地檢署，希望盡快釐清責任歸屬，並強調市府會展現最大誠意，「若有賠償責任，不會逃避」，並將全力配合地檢署調查。

高虹安說，針對這起遺憾的事件，第一時間在事發時，她已經指派市府城銷處，處長常常都在家屬旁邊慰問，家屬對案件有任何疑問也都在旁協助，秘書長也曾到醫院探望傷者關心。傷者不幸往生後，自己也有到靈堂拈香，第一時間聽取家屬對案件心聲與陳情。

由於針對該路樹權責管理是新竹市政府，還是高速公路局，兩個單位見解不同，也引發家屬批評是在互踢皮球。對此，高虹安說，現在市府已將資料給地檢署，希望盡快釐清相關責任歸屬，往生者是新竹市民，市府會有最大誠意，若有賠償的責任不會逃避，並將全力配合地檢署調查。

高虹安也提到，國賠部分有其法定判斷程序，市府會盡快協助申請，也會站在家屬心情、角度來處理，希望盡快完成所有事情，讓逝者安息、家屬心情盡快平復，不要圍繞在賠償事宜上傷神。

針對路樹養護權管問題引發歧異，高虹安表示，新竹市有很多道路，市府會列管市區道路，至於非市區道路有不同主管單位，後續將會跟維管機關召開協調會議，很遺憾生命的逝去，也希望就此事學習、檢討未來不要再發生，著手策進改進。