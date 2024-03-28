快訊

影／寶林茶室首位死者呂男解剖 呂妻：希望檢方盡速查明死因

數位部早上遭人持槍闖入 男子高喊反政府 數位部：配合警方調查

稱「不滿政府施政」 男持空氣槍朝數位部射擊遭逮

竹市路樹倒害騎士身亡 高虹安：若有賠償責任不會逃避

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市大學路51巷本月19日發生路樹倒塌連帶拉倒電桿，造成1名路過女騎士被壓重傷，送醫不治，受害家屬擬提出國賠。市長高虹安今天對此事件表達遺憾，表示將全力配合地檢署調查。記者張裕珍／攝影
新竹市大學路51巷本月19日發生路樹倒塌連帶拉倒電桿，造成1名路過女騎士被壓重傷，送醫不治，受害家屬擬提出國賠。市長高虹安今天對此事件表達遺憾，表示將全力配合地檢署調查。記者張裕珍／攝影

新竹市大學路51巷本月19日發生路樹倒塌連帶拉倒電桿，造成1名路過女騎士被壓重傷，送醫不治，受害家屬擬提出國賠。市長高虹安今天對此事件表達遺憾，表示市府已將資料給地檢署，希望盡快釐清責任歸屬，並強調市府會展現最大誠意，「若有賠償責任，不會逃避」，並將全力配合地檢署調查。

高虹安說，針對這起遺憾的事件，第一時間在事發時，她已經指派市府城銷處，處長常常都在家屬旁邊慰問，家屬對案件有任何疑問也都在旁協助，秘書長也曾到醫院探望傷者關心。傷者不幸往生後，自己也有到靈堂拈香，第一時間聽取家屬對案件心聲與陳情。

由於針對該路樹權責管理是新竹市政府，還是高速公路局，兩個單位見解不同，也引發家屬批評是在互踢皮球。對此，高虹安說，現在市府已將資料給地檢署，希望盡快釐清相關責任歸屬，往生者是新竹市民，市府會有最大誠意，若有賠償的責任不會逃避，並將全力配合地檢署調查。

高虹安也提到，國賠部分有其法定判斷程序，市府會盡快協助申請，也會站在家屬心情、角度來處理，希望盡快完成所有事情，讓逝者安息、家屬心情盡快平復，不要圍繞在賠償事宜上傷神。

針對路樹養護權管問題引發歧異，高虹安表示，新竹市有很多道路，市府會列管市區道路，至於非市區道路有不同主管單位，後續將會跟維管機關召開協調會議，很遺憾生命的逝去，也希望就此事學習、檢討未來不要再發生，著手策進改進。

國賠 新竹 路樹 高虹安

延伸閱讀

竹市15名里長今聲援高虹安 民眾黨議員：小兔證詞矛盾

「小兔帳本」零用金細目全揭露 高虹安曾送禮給中研院院長、買自己著作

高虹安涉貪 有人指導「當立委都在賺錢」？小兔：我確定李忠庭說的

高虹安涉貪 加班費變零用金轉獎金怎發？小兔：委員心情好就多給

相關新聞

竹市路樹倒害騎士身亡 高虹安：若有賠償責任不會逃避

新竹市大學路51巷本月19日發生路樹倒塌連帶拉倒電桿，造成1名路過女騎士被壓重傷，送醫不治，受害家屬擬提出國賠。市長高虹...

竹縣消防員1、2月加班費沒領到 勞動黨喊話盡快發放

新竹縣消防員在第一線救災、救護衝鋒陷陣，不過近來有消防員尚未收到今年1、2月的超勤加班費。勞動黨新竹縣議員羅美文表示，消...

防疫連兩年連續百日沒有休假 她拿國家級第3座獎

防疫如作戰，苗栗縣政府衛生局疾病管制科長陳淑珠於2021年、2022年，連兩年連續100天沒有休假，挺過新冠肺炎疫情最艱...

半年被檢舉2次擾鄰 娃娃機店宵禁？

桃園市府研擬增修「桃園市自助選物販賣機事業管理自治條例」，方向為限制住宅區娃娃機店夜間營業時間，並要求業者提出夜間管理計...

竹縣43公園不合格 年底前先改善15座

新竹縣現有43座位於都市計畫區內的公園，因不符合安全規範，去年起陸續封閉遊具設施禁止民眾使用，縣府為提供友善育兒空間，持...

舊山線鐵道自行車 延駛舊泰安站有譜

苗栗縣舊山線鐵道自行車延駛至舊泰安站案，交通部長王國材昨天會勘後表示支持，並認為大安溪花鋼橋梁將是最大亮點、國際魅力景區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。