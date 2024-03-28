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竹市路樹倒害命 家屬批公部門踢皮球

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
竹市大學路51巷19日發生路樹倒塌連帶拉倒電桿，造成路過女騎士被壓重傷不治。圖／鄭正鈐辦公室提供
竹市大學路51巷19日發生路樹倒塌連帶拉倒電桿，造成路過女騎士被壓重傷不治。圖／鄭正鈐辦公室提供

新竹市大學路51巷本月19日發生路樹倒塌連帶拉倒電線桿，造成1名路過女騎士被壓重傷，送醫不治，受害家屬及相關受害者擬提出國賠。但該路段誰負責維護管理，竹市府、高速公路局看法不一，當地里長也無奈早該整頓，但「三不管地帶」無人聞問。立委鄭正鈐昨表示，將邀市府及高公局協商，盡速達成共識。

據了解，死亡女騎士為科園里人，家屬近日在臉書發文披露此事，批評市府和高公局互踢皮球、草菅人命。

竹市府說，事發地點位屬科學段二小段1地號邊坡，都市計畫土地使用分區為高速公路用地，依公路修建養護管理規則，高架公路下方道路非市區道路、非市府開闢道路，邊坡為高架公路墩柱安全防護設施，且邊坡上植物非景觀設施及植栽，養護管理責任屬高公局權責。

立委鄭正鈐接獲陳情，昨邀高公局說明；高公局北區養護工程分局長吳文益提出公文表示，該路段權屬高公局，但竹市府2016年進行拓寬工程時，去函表示由市府自行闢設及後續管理維護，維管責任應屬市府。

「公部門應共同承擔保護民眾安全與權益的責任。」鄭正鈐說，公部門各執一詞只會讓民眾認為推拖責任，他將邀市府與高公局協調，盡速達成共識。

當地科園里長徐兆生表示，該處為高公局土地，由於邊坡樹木很高，長年沒有修剪，里辦公室過去向高公局反映多次都沒人處理，志工只能幫忙修剪下方矮灌木，高公局稱市府要負責，遲無下文，一旁科管局也說不是他們管的，變成三不管。

因大學路51巷還有其他樹木有倒塌疑慮，市府城市行銷處指出，雖權責尚未釐清，但基於安全已申請路權，周末將派員清除邊坡樹木。

鄭正鈐 高公局 高速公路

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