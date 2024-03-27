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北橫景點整修陸續完成 桃市府推全新四季活動吸客

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園北橫景點遊客數去年達到635萬人次，市府今年續推「探索北橫」四季活動，並串連羅浮、小烏來、爺亨溫泉觀光旅遊廊帶，盼提供遊客不同季節的獨特體驗。圖／桃園市觀旅局提供
桃園北橫景點遊客數去年達到635萬人次，市府今年續推「探索北橫」四季活動，並串連羅浮、小烏來、爺亨溫泉觀光旅遊廊帶，盼提供遊客不同季節的獨特體驗。圖／桃園市觀旅局提供

桃園市政府推動北橫國家風景區，去年投入多項改善工程，包括北橫遊客中心、慈湖、羅浮溫泉、宇內溪野溪溫泉等處都整修更新，去年北橫景點加總遊客數也達到635萬人次，比疫情前還多，市府表示，今年將續推「探索北橫」四季活動，並串連羅浮、小烏來、爺亨溫泉觀光旅遊廊帶，提供遊客不同季節的獨特體驗。

依交通部觀光署統計，去年北橫相關景點遊客人數包括拉拉山57.9萬、小烏來58.4萬、慈湖357.8萬、角板山140.5萬及東眼山20.4萬，共計635萬人次，較前年515.3萬及疫情前的2019年有顯著成長。

觀旅局表示，市府過去1年來積極建置各項軟硬體建設，包括三層老街環境改善、北橫遊客中景觀綠美化、慈湖雕塑公園景觀再造、羅浮溫泉泡腳池修復、宇內溪岸新設野溪溫泉、新闢義興砲台山登山步道、打造巴陵隧道驛站、新設馬崙砲台環形觀景平台等。

今年將持續改善大溪中正公園既有遊戲場老舊設施、後慈湖室內外空間改造、重整慈湖遊客服務場域、角板山觀光場域再造等，希望能服務更多遊客。 

觀旅局表示，北橫擁有豐富觀光資源，一年四季皆有不同的風光，市府今年特別規畫「探索北橫」四季活動，1月先由角板山梅花季揭開序幕，緊接著是拉拉山櫻花季，夏季有觀星活動及慈湖民歌表演，秋天舉辦慈湖夜間觀光活動，冬季則推出羅浮和義盛溫泉泡湯活動；市府將繼續與民眾、業者合作，創造更多創新的觀光活動。

北橫 慈湖 拉拉山 櫻花季 溫泉

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