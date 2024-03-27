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國道客運710新路線30日開駛 司機勞資爭議待解

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
大溪至台北捷運永寧站的國道客運710線，重新調整主支線路線及增加班次，30日營運。記者曾增勳／攝影
大溪至台北捷運永寧站的國道客運710線，重新調整主支線路線及增加班次，30日營運。記者曾增勳／攝影

桃園市大溪至台北捷運永寧站的國道客運710線，去年底捷順交通公司停駛，亞通客運接手取得營運路權，交通局重新檢討710路線及班次，亞通主支線增班每天56班車，預計本月30日正式營運，市議員陳治文今天上午表示，原先的捷順司機控訴亞通承接捷順後，司機未領到司機補助款及協商年資、薪資，她希望市府與亞通盡快協商解決，不要影響710線開駛。

大溪往返北捷永寧站的710線國道客運，是大溪往返台北重要的交通工具，去年底捷順客運公司營運問題停駛，亞通客運後來取得710線營運後，市府交通局重新檢討調整新710線路及班次後，新增12輛40人座大客車及2輛33人座低地板大客車，主線710線大溪-捷運永寧站，從大溪內柵站發車，取代原先大溪站發車，路線行駛原710路線，每天循環40班次。

支線710A線大溪-捷運永寧站，由大溪大溪站發車，行經埔頂重畫區改行駛仁和路後轉永昌路至捷運永寧站，增加大溪南興里地區，每天循環16班次，主支線採循環線營運，每天共56班次服務，3月30日起正式營運行駛。

陳治文表示，國道客運710線她一直關注和積極爭取，如今增班、重新開駛，可方便大溪、台北平日通勤及通學族轉車，有助疏解假日台北觀光客搭車，大溪人樂觀其成，不過原先的捷順司機向她陳情控 指亞通接手後，司機未領到司機補助款及未就司機年資、薪資說明，希望市府與亞通趕快保障司機應有的權益。

市府交通局表示，捷順公司營運問題停駛，亞通客運取得710線營運後，接手捷順公司員工，市府會要求亞通依勞基法相關規定處理。亞通客運表示，亞通承接原捷順公司員工20人，包括從業及駕駛的薪資計算維持不變，年資、薪資均延續未受影響， 員工與捷順雙方的薪資、權益問題，應由捷順公司負責。亞通考量員工生計，正評估支付員工未領薪資及補助款，保障員工權益。

市議員李柏坊表示，710線是大溪至台北非常重要的交通路線，過去假日車班少，影響台北遊客到大溪觀光，也是以往地方一再要求增加假日加開班車原因，新路線開駛增加班次，有助台北遊客來大溪觀光，有助帶動大溪觀光發展，也希望亞通做好民眾要求增加無障礙車輛和公車座位服務。

市府交通局長張新福說，710主支線重新營運開駛，總計每天循環56班次，與之前捷順經營相比，大幅增加班次和服務範圍，增加大溪人口密集的南興里地區，可就近搭乘直達新北地區，更方便大溪民眾前往大台北地區，亞通也納入乘客民代建議提供無障礙班車、增加公車座位意見，可大幅提高710路線運能。

大溪至台北捷運永寧站的國道客運710線，重新調整主支線路線及班次，30日營運。圖／市府交通局提供
大溪至台北捷運永寧站的國道客運710線，重新調整主支線路線及班次，30日營運。圖／市府交通局提供
大溪至台北捷運永寧站的國道客運710線，重新調整主支線路線及班次，30日營運。圖／市府交通局提供
大溪至台北捷運永寧站的國道客運710線，重新調整主支線路線及班次，30日營運。圖／市府交通局提供
大溪至台北捷運永寧站的國道客運710線，重新調整主支線路線及增加班次，30日營運。圖／陳治文提供
大溪至台北捷運永寧站的國道客運710線，重新調整主支線路線及增加班次，30日營運。圖／陳治文提供

公車 國道客運 薪資

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