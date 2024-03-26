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市美館補助 張善政喊話中央維持35％

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導
桃園兒美館4月3日開幕試營運，「山丘」概念設計斜屋頂一大亮點（圖）；市長張善政昨視察設施，與小朋友互動。記者曾增勳／攝影
桃園兒美館4月3日開幕試營運，「山丘」概念設計斜屋頂一大亮點（圖）；市長張善政昨視察設施，與小朋友互動。記者曾增勳／攝影

桃園市兒童美術館4月3日開幕試營運，行政院副院長鄭文燦預計今天視察，桃園市長張善政昨搶先開箱，並關切對面的市立美術館工程；張善政強調，市美館工程經費追加不少，盼中央依原補助比率35%補助，拚2026下半年完工啟用，以便辦理2026台灣設計展。

桃園兒美館4月3日開幕試營運，「山丘」概念設計斜屋頂一大亮點；市長張善政（圖中）昨視察設施，與小朋友互動。記者曾增勳／攝影
桃園兒美館4月3日開幕試營運，「山丘」概念設計斜屋頂一大亮點；市長張善政（圖中）昨視察設施，與小朋友互動。記者曾增勳／攝影
一路之隔的兒童美術館、市立美術館工程一起發包，議員凌濤曾質詢，前市府減項發包蓋出這類缺乏機電、空調等營運必要設施的「毛胚屋」，新市府重新編列工程預算蓋回；當時工務局回應，因原物料上漲等，被迫減項吸引投標，往後確實要增加預算才能蓋好使用。

兒美館雖已完工，但市美館工程還在進行鋼構，文化局昨解釋，市美館工程編列37.5億元，中央補助13.7億占35%，原訂今年中完工，因當初減項追加及缺工、缺料因素延宕，工程單位估算工程款至少需增20億6千多萬，包括本館機電、空調、消防、燈控、景觀、排水等，迫切需要中央依比率補助，趕在2026年8月前啟用。

張善政說，市美館工程進度受影響，市府1年來積極檢討進度，關鍵是經費，已3度追加，後續希望中央比照原補助比率，繼續支持市美館如期完工；尤其市府已成功爭取「2026台灣設計展」在桃園舉辦，市府團隊積極設定能在市美館辦理的目標，讓展覽更精采盛大。

立委魯明哲表示，兒美館啟用，市美館是重要地標建設，甚至是桃園與北台灣的新亮點，要加速跟上，未來連接兩館的空橋等重要設施，需追加不少預算，中央應依比率增加補助。

至於兒美館也是桃市今年完工的重大建設，由獲普立茲克建築獎的日本建築師山本理顯設計，以「藝術山丘」概念設計的主體造型和斜屋頂是一大亮點。張善政說，兒美館坐落青塘園，以斜坡式屋頂展現山丘意象，內部設有展覽廳、國際演講廳、圖書空間等，整體建築美輪美奐。

迎接兒童節，兒美館預計4月3日起試營運，開館展以「探險未來」為主題，邀請12位藝術家以寓教於樂方式，讓孩童邊玩邊體會桃園的發展及過往的歷史，感受城市意象。

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