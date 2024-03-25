鄭文燦視察桃園兒美館前 張善政搶話語權爭取中央補助加碼

桃園市兒童美術館4月3日開幕試營運，桃園市長張善政今天下午趕在行政院副院長鄭文燦明天視察前，先行前往兒美館視察搶話語權，尤其桃園市立美術館工程款持續追加，已遠超原先中央補助款，張善政說，市美館工程因預算及缺工、缺料影響，經費追加不少，期盼中央依原來補助35%經費比例補助，拚2026年下半年完工啟用。

桃園兒美館是桃園今年完工的首件重大建設，由獲普立茲克建築獎的日本建築師山本理顯設計，以「山丘」概念設計的斜屋頂是一大亮點，張善政由立委魯明哲等人陪同視察兒美館和了解市立美術館工程進度，與測試小朋友互動合影，視察館內桃園城市發展及過去歷史、體驗藝術設施，張說，兒美館開館4月3日開館後，期盼家長帶小朋友趁清明連假參訪，邊玩邊體驗寓教於樂兒美館創新設施。

桃園兒美館隔中壢高鐵南路對面的市立美術館建築工程，正在進行鋼構興建，市政府卻苦於工程不斷追加預算，經費捉襟見肘，市府文化局表示，市美館新建工程當初編列37.5億元、中央補助預算35%、約13.7億元，原訂2024年中完工，因當初減項追加及缺工、缺料因素延宕，張善政上任後，工程單位估算工程款至少要增加20.6億元，迫切需要中央依比例補助，趕在2026年8月前啟用。

張善政說，兒美館對面的桃園市美館工程更大，最近1年積極檢討工程進度，因為預算問題和缺工、缺料影響，經費追加不少，原來中央補助比例35%要追加，希望中央能夠依比例補助，讓市美館工程拚2026年下半年蓋到好啟用，期盼全力爭取2026年台灣設計展在桃園市美館展出。