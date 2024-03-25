北橫觀光客少 景點串聯被指不足

交通部觀光署公布去年桃園市景點造訪人次，拉拉山風景區僅約58萬，基層質疑景點串聯不足很可惜。市府觀旅局昨回應，北橫觀光因保護原住民保留地和生態環境前提，無法像平地開發，但已積極投入改善；都發局則規畫將拉拉山旅館區改為住宅區，協助自用住宅轉為民宿。

觀光署統計，去年桃市最吸引人的景點為大溪老城區，近699萬人次造訪，其次是虎頭山風景區411萬、龍潭大池382萬、大溪慈湖358萬、石門水庫317萬；復興區小烏來風景區和拉拉山風景區，各僅約58萬人次，引發民代質疑。

議員陳治文表示，羅浮溫泉、拉拉山、小烏來等景點近2年進行多項修繕工程，影響遊客數無可厚非，但北橫沿線各景點確實串聯度不足，工程陸續結束後，市府應盡快推出亮點計畫，加強行銷。

陳治文說，市府去年推出「探索北橫」觀光品牌，但表現不如預期，相較大溪老城區假日滿滿人潮，鄰近的木藝生態博物館來客數卻屈指可數，遑論更偏遠地區。

觀旅局長周柏吟回應，北橫觀光發展須兼顧原民保留地、水質水量保護區及生態環保前提，無法像平地一樣開發，並容納一樣多的旅客，觀旅局去年除規畫更多遊程，也積極改善現有場域與環境，希望容納更多人。

周柏吟說，去年進行增設野溪溫泉、上巴陵及北橫沿線等多項改善工程，整體北橫遊客人數仍增加，小烏來和拉拉山的遊客數從前年的104萬人次上升至116萬，成長幅度達11.39%，證明推廣活動仍有成效。

另，地方也質疑，目前拉拉山風景區所在的上、中巴陵雖畫設旅館區，但因在自來水水質水量保護區，興建旅館須經環評，導致旅館業難以發展。

都發局都市計畫科長宋仲浩昨表示，經通盤檢討，既有2.54公頃旅館區未來將改畫為住宅區，協助自用住宅轉作民宿，此外也檢討保護區土地使用，開放坡度小於30度土地可申設露營場，既有的商業區建蔽率也從原本50%放寬改至60%，預計下半年度公告實施，盼提升當地觀光。