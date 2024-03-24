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中壢後站停車場大樓2度流標 4月再招商

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
桃園中壢火車站後站停三停車場用地過去規畫興建多目標停車場大樓，目前地下結構已委託鐵道局興建，預計今年7月完工。記者翁唯真／攝影
桃園中壢火車站後站停三停車場用地過去規畫興建多目標停車場大樓，目前地下結構已委託鐵道局興建，預計今年7月完工。記者翁唯真／攝影

桃園中壢火車站後站停三停車場用地規畫興建多目標停車場大樓，地下結構與捷運連通道已委託鐵道局興建，預計7月完工。不過，地上BOT與地下ROT的招商案去年2度流標，地方憂心交通雪上加霜，市府交通局指出，主因原物料上漲流標，預計4月底前再招標，興建商場、旅館及停車場。

中壢火車站後站鄰近健行科技大學、大潤發等地標，交通繁忙，來到中壢後站新興路一帶，路邊多為紅線、機車格一位難求，加上鐵路地下化工程、鄰近中北路上小吃店眾多，不時可見違停亂象。

桃市府交通局停管科指出，多目標停車場大樓基地位置位於健行路及新興路上，地面層以上採BOT興建、地面層以下採ROT方式興建，預估投資金額15億元。交通局已於去年6月及11月辦理2次招商，但無民間機構投件，已請顧問公司修正招商文件，預計4月底前上網。

議員魏筠說，中壢停三停車場列入今年市府促參案件，目前中壢後站停車有迫切需求，期盼市府加速推動促參招商，讓中壢交通進化。市議員梁為超也要求，交通局應主動出擊尋找合適廠商投資興建，並檢討招標條件是否符合現況。

交通局停管科說明，該基地預計可興建最高17層及地下2層大樓，興建完成將大幅減緩停車空間不足問題，營運費用可回饋市府收入，並提供雙鐵轉乘乘客餐飲及旅宿服務。

停車場 火車站 議員

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