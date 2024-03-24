中壢後站停車場大樓2度流標 4月再招商

桃園中壢火車站後站停三停車場用地規畫興建多目標停車場大樓，地下結構與捷運連通道已委託鐵道局興建，預計7月完工。不過，地上BOT與地下ROT的招商案去年2度流標，地方憂心交通雪上加霜，市府交通局指出，主因原物料上漲流標，預計4月底前再招標，興建商場、旅館及停車場。

中壢火車站後站鄰近健行科技大學、大潤發等地標，交通繁忙，來到中壢後站新興路一帶，路邊多為紅線、機車格一位難求，加上鐵路地下化工程、鄰近中北路上小吃店眾多，不時可見違停亂象。

桃市府交通局停管科指出，多目標停車場大樓基地位置位於健行路及新興路上，地面層以上採BOT興建、地面層以下採ROT方式興建，預估投資金額15億元。交通局已於去年6月及11月辦理2次招商，但無民間機構投件，已請顧問公司修正招商文件，預計4月底前上網。

市議員魏筠說，中壢停三停車場列入今年市府促參案件，目前中壢後站停車有迫切需求，期盼市府加速推動促參招商，讓中壢交通進化。市議員梁為超也要求，交通局應主動出擊尋找合適廠商投資興建，並檢討招標條件是否符合現況。

交通局停管科說明，該基地預計可興建最高17層及地下2層大樓，興建完成將大幅減緩停車空間不足問題，營運費用可回饋市府收入，並提供雙鐵轉乘乘客餐飲及旅宿服務。