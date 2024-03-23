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廢SRF進桃科 前立委批市長打臉自己 市府駁：解決問題

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
SRF電廠業者去年辦說明會的時候，民眾在現場拉布條抗議，要當時參與決策的首長「踹共」。圖／聯合報系資料照
SRF電廠業者去年辦說明會的時候，民眾在現場拉布條抗議，要當時參與決策的首長「踹共」。圖／聯合報系資料照

桃園市政府昨天以經濟部撤回推薦函，前市府專案許可3家用固態再生燃料棒（SRF）進桃科設發電廠的程序已不完備，終止設廠許可引起關注。

桃園前立委黃世杰在臉書指出，張善政等於按照他去年提出的要求（立委、總統競選期間），廢止3家SRF電廠入園許可，他當時還批張善政為選舉拖延不作為，也凸顯在地議員和立委競選對手沒有積極要求廢止，形同替市府卸責，反而用這議題操作選舉，現在真相大白，張善政打臉當時自己拖延的情形。黃世杰強調，去年大家為SRF議題吵得不可開交，他當時就說有權責的是桃園市政府，張善政市長應該要勇於任事、趕快廢除。

對黃世杰的說法，市政府新聞處長羅楚東表示，三家SRF廠商進駐桃科引發的爭議，源起於2020年12月23日，經濟部與前市府召開「研商桃園科技工業區再生能源產業申請入園案」會議，會議結論指出，入園申辦程序為廠商取得經濟部能源局核發再生能源發電設備同意備案文件後，由經濟部向桃園市政府推薦，廠商再向桃園市政府申請入園。

羅楚東說明，經濟部於2023年11月9日來函表示，「建議函僅為政策表述，屬機關對機關之建議性質，不具法律效力」，也提到「貴府如認無參採必要，本部即以本函予以收回對貴府之政策表述」，並於同年12月4日、2024年1月18日的函文中，重申收回推薦函的立場，意謂3家SRF廠專案入園程序已不完備，市府將依程序廢止原專案入園同意。

市府表示，當初行文經濟部的用意，還包括希望經濟部說明推薦函推薦的理由依據為何，市府相關單位要了解推薦理由後，才能進一步研議對策。既然經濟部撤銷推薦，專案設廠的條件程序就不完備，市府只能廢止入園許可。

對於黃世杰批張善政打臉自己，羅楚東強調市長張善政是解決問題，還給地方公道，黃卻輕放製造爭議的相關人，社會自有公評。

桃園市政府廢止3家SRF電廠進桃科，外界有不同的評論，前立委黃世杰批張善政打臉自己，市府反駁，強調市長是解決問題。圖為業者去年辦說明會，大潭里長上桌發言的畫面。圖／聯合報系資料照
桃園市政府廢止3家SRF電廠進桃科，外界有不同的評論，前立委黃世杰批張善政打臉自己，市府反駁，強調市長是解決問題。圖為業者去年辦說明會，大潭里長上桌發言的畫面。圖／聯合報系資料照

張善政 桃園 黃世杰

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