竹市大同108舊城再生基地轉型 1樓「或者文史書房」撤離

2016年揭牌成立的「新竹市大同108舊城再生基地」為1處透過都市計畫變更回饋，由民間捐贈市府作為公益空間。竹市府今天宣布該基地將於3月31日畫上句點，未來轉型為「新竹市住宅中心辦公室」，服務更多民眾，位於1樓的「或者文史書房」也在昨天發出搬離暫停營運公告，遷往愛文街空間營運。

竹市府都發處指出，大同路108號前身是新竹市知名老字號「新陶芳餐館」，為一棟日治時代的5層洋樓，透過都市計畫變更回饋，由民間捐贈市府作為公益空間，再轉型為「大同108舊城再生基地」，以「軟性都更」作為起點，迄今已過7個年頭。

竹市府考量為兼顧社會公平正義精神、符合公眾利益使用，並配合中央推動多元居住政策，需要一處便民洽公的公眾空間，決定將此空間轉化為便民服務據點「住宅中心辦公室」，提供便民住宅福利申辦及都更諮詢相關服務等。

在基地1樓的「或者文史書房」也已從20日起暫停對外開放，鴻梅文創志業指出，2020年起受新竹市政府都發處委託進駐經營，三年多來團隊舉辦了導覽培訓課程、手作工作坊、主題展覽以及市集、舊城街區探索採集資料等活動；基地一樓的「或者文史書房」提供新竹地方、台灣歷史等相關文史書籍，讓民眾入內閱讀交流，成為城市的客廳。

鴻梅文創志業也對搬遷表達遺憾，表示將把「或者文史書房」遷移至愛文街空間，並改採以預約制的方式由鴻梅文創志業持續經營為民眾服務閱讀需求及文史資料搜羅，感謝民眾長期支持。

竹市府都發處說明，大同路108號再生基地將轉型為「住宅中心辦公室」，以推廣中央住宅福利及都更政策為主，包含都市更新、租金補貼及社會住宅包租代管等涉及民眾住宅福利相關業務，讓更多民眾了解更多相關住宅政策業務，發揮更大的效益。