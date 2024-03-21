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立院內政委員會視察桃園社宅 花敬群拋租金制度雙軌制

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
立法院內政委員會今天到桃園視察，內政部次長花敬群拋租金雙軌制想法，但桃園市政府仍希望採「收入別」。圖／桃園市政府提供
立法院內政委員會今天到桃園視察，內政部次長花敬群拋租金雙軌制想法，但桃園市政府仍希望採「收入別」。圖／桃園市政府提供

立法院內政委員會今天到桃園視察社會住宅，內政部次長花敬群針對近來社宅租金改採「身分別」或「收入別」拋出想法，建議現階段可雙軌並行，待現有租戶約滿搬離，新租戶再採身分別；對此，桃園市政府認為身分別難顧及不具身分的特殊弱勢族群，希望仍採收入別。

立委牛煦庭、邱若華等人今天到桃園視察八德三號、蘆竹一號和蘆竹二號等社宅，內政部次長花敬群、桃園市都發局長江南志、住宅發展處長邱英哲等中央地方官員陪同，除了解社宅目前規畫發展及未來智能管理走向，3方也針對社宅租金制度交換意見。

會議中，花敬群指桃園社宅租金制度目前採用「收入別」，續約若轉換成「身分別」恐引起反彈，因此建議雙軌並行，現有租戶續約仍適用「收入別」，7月1日之後的新租戶改採「身分別」。

桃園市住宅處表示，社宅目的在照顧弱勢，這張網應該盡可能承接所有需要幫助的人，有些生活困苦的人不一定具備中低收入戶身分，屬於社會上的隱形弱勢，例如因為繼承持分關係而擁有土地面積極小的人，或者孩子還小、一家四口全靠爸爸每月3萬元薪水過日子底薪家庭，建議最好還是採「收入別」。

花敬群表示，雙軌制還有討論空間，會再找機會和各縣市政府討論，找出適合方案。

牛煦庭表示，桃園是興建社宅的模範生，而戶數越來越多會有越來越重的管理支出，希望中央可以協助地方針對特殊個案予以專案補助，也支持租金制度先雙軌併行，近來的租金爭議勿影響對地方的補助。

內政部 桃園 牛煦庭 社宅 花敬群

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